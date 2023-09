Mercedes rzuca wyzwanie Tesli Model 3, 750 km zasięgu to tylko początek

Mercedes do tej pory inwestował w elektryfikację modeli z górnej półki w swojej ofercie. Jednak wraz z nową platformą, zamierza wprowadzić napęd elektryczny również do tańszych modeli, takich jak następca modelu CLA.

Mercedes CLA z przyszłości

Mercedes dosyć szybko wprowadził na rynek swoje pierwsze elektryczne modele i zamierza niedługo całkiem przestawić się na tego typu napęd. Pojawiły się nawet plotki, że marka EQ może całkiem zniknąć z rynku, a nowe modele będą po prostu nazywane tak jak poprzednicy z silnikami spalinowymi. Jednym z prekursorów tego nazewnictwa może być nowy sedan - CLA, którego prototyp został właśnie pokazany na targach IAA Mobility. Jest on niezwykły pod wieloma względami, ale najważniejszy bez wątpienia jest fakt zastosowania nowej platformy - MMA. Mercedes Modular Architecture przygotowana została z myślą o nieco mniejszych i tańszych autach. Nie oznacza to jednak, że w jakimkolwiek stopniu odstaje od konkurencji.

Co prawda niemiecki producent nie ujawnił jeszcze wszystkich szczegółów, ale już dzisiaj wiemy, że samochód pokroju CLA będzie mógł przejechać na jednym ładowaniu nawet około 750 km, rzucając tym samym wzywanie niedawno zmodernizowanej Tesli Model 3. Pojemna bateria, lepszy silnik oraz dobrze zoptymalizowana instalacja 800V pozwolą na osiągnięcie zużycia energii na poziomie 12 kWh/100 km. Wszystko dzięki rozwiązaniom jakie pojawiły się w koncepcyjnym modelu Vision EQXX. Mercedes zamierza zaprezentować wkrótce na bazie platformy MMA aż 4 nowe samochody, poza CLA, będzie to nadwozie typu shooting brake (kombi) oraz dwa niewielkie SUVy/Crossovery.

Pozostając jeszcze chwilę przy baterii, dzięki instalacji 800V, maksymalna moc ładowania ma sięgać nawet 250 kW, co pozwoli na odzyskanie około 400 km zasięgu w czasie 15 minut. Mercedes ma oferować dwa typy baterii w swoich modelach, droższe i pojemniejsze ogniwo będzie korzystało z usprawnionej anody zawierającej tlenek krzemu, a słabsze to dobrze znana technologia LFP (litowo-żelazowo-fosforowy) stosowana np. w Tesli.

Mercedes CLA EQ wskazuje przyszłość

Projekt nowej koncepcji modelu CLA ważny jest też z innych powodów. Samochód pokazuje, w którą stronę będzie podążać marka i jakie cechy mają wyróżniać jej nadwozie w kolejnych latach. Elektryczne CLA było już widziane podczas testów drogowych, co prawda w maskowaniu ale wygląda na to, że wiele elementów nadwozia widocznych w modelu koncepcyjnym trafi do auta produkcyjnego. Mowa między innymi o ogromnym frontowym grillu, światłach replikujących gwiazdę Mercedesa czy wreszcie ogólnym kształcie nadwozia, który zapewnia niski współczynnik oporu powietrza.

W tym aucie wszystko jest przemyślane pod kątem jak największej optymalizacji zużycia energii, czyli zgodnie z filozofią modelu EQXX. Do wnętrza nie przywiązywałbym aż tak dużej wagi, choć wyraźnie widać, że ekrany zdominują deskę rozdzielczą przyszłości. W nadchodzącym CLA mamy ekran przed kierowcą, ekran systemu inforozrywki na środku oraz dodatkowy wyświetlacz dla pasażera, który pozwala mu na sterowanie multimediami. Coraz więcej firm odchodzi też od tradycyjnej dźwigni wyboru trybów jazdy, a w tunelu środkowym dominują schowki i miejsce na smartfona.

Sercem nowych modeli Mercedesa będzie system MB.OS, który zastąpi MBUX i będzie miał jeszcze większe możliwości, łącznie z zapewnieniem autonomii poziomu trzeciego. Co ciekawe samochód ma też zostać wyposażony w system detekcji obecności dziecka. Działa on na zasadzie wykrywania różnych wzorców oddechowych i w razie gdy kierowca zapomni o dziecku, system wyświetli ostrzeżenie na ekranie, zamiga światłami, a ostatecznie może nawet powiadomić odpowiednie służby. Przypadki pozostawienia dziecka w samochodzie nie są może nagminne, ale w ostatnich latach niestety się zdarzały i takie rozwiązanie z pewnością ma sens. Produkcyjna wersja nowego modelu powinna zostać zaprezentowana na początku 2024 roku.