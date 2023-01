Tesla nie dowiozła wyników

Już 2 tygodnie temu pisałem, że Tesla ma problem ze sprzedażą swoich pojazdów w USA, ze względu na wprowadzoną od stycznia ulgę podatkową w wysokości 7500 USD. Nikt nie chciał kupować jej samochodów pod koniec roku, dlatego firma zaczęła udzielać rabatów w tej samej wysokości dla osób, które odbiorą pojazd jeszcze w grudniu. Częściowo to pewnie pomogło bo wyniki w 4. kwartale 2022 roku są bardzo dobre, ale nieco zabrakło do wypełnienia założeń, które wskazywały na wzrost sprzedaży o 50% w całym 2022 roku. Szczególnie widoczny w 4. kwartale jest rozjazd między liczbą wyprodukowanych pojazdów (439,7 tys.), a liczbą dostarczonych (405,2 tys.), który nigdy jeszcze nie był tak duży.

W całym 2022 roku Tesla wyprodukowała w sumie 1 369 611 samochodów i sprzedała ich 1 313 851, co odpowiednio oznacza wzrost o 47% i 40% w porównaniu do 2021 roku. To z pewnością świetny wynik, ale udziałowcy liczyli na więcej, dlatego w ostatnich dniach kurs spółki wyraźnie spadał. W całym 2022 roku wycena Tesli spadła o 70%, ale i tak nadal jest to najbardziej wartościowa pod względem kapitalizacji firma motoryzacyjna na świecie z wyceną na poziomie 385 mld USD. Przedstawiciele firmy są jednak dobrej myśli, a rozwój fabryk w Austin oraz w Berlinie powinien pozwolić na kolejny skokowy wzrost produkcji i sprzedaży w 2023 roku. Przy założeniu osiągnięcia pełnych mocy produkcyjnych przez wszystkie fabryki Tesli, roczna wielkość produkcji powinna przekroczyć 2 mln pojazdów.

Prawdopodobnie więcej na ten temat dowiemy się już 1 marca 2023 roku, kiedy to Tesla planuje tzw. Investor's Day. Będzie to transmitowana na żywo konferencja, na której poznamy dalsze plany spółki i zapowiedź nowej platformy 3. generacji. Można także oczekiwać aktualizacji na temat nowych ogniw do baterii, które produkowane są w Teksasie dla Modelu Y. Otwartym pozostaje natomiast pytanie, czy Tesla powiększy swoją ofertę. Cybertruck jest w drodze, ale póki co to Model 3 i Y stanowią o sile Tesli, w 2022 roku powstało blisko 1,3 mln tych pojazdów, podczas gdy produkcja Modelu S i X ledwo przekroczyła 70 tys. sztuk. Dorzucenie nowego, jeszcze tańszego modelu do oferty, z pewnością byłoby miłą niespodzianką.

źródło: Tesla