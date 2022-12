Cybertruck nadchodzi — a Tesla powinna się zastanowić, czy nie chce z pick-upa zrobić SUV-a

Cybertruck to jeden z najciekawszych samochodów i chociaż jeszcze nie trafił do sprzedaży, to nie ma wątpliwości, że całość niezwykle będzie się rzucać w oczy. Kanciasta, wyciągnięta rodem z jakiegoś dzieła science fiction bryła samochodu, wzbudza skrajne emocje — pewne jednak jest to, że każdy od razu będzie wiedział, że to Tesla. Zgodnie z zapewnieniami Elona Muska, Cybertruck ma trafić do sprzedaży w połowie 2023 roku, jednak swobodna dostępność będzie zapewne dopiero w 2024 lub nawet 2025 roku.

Źródło: Scott Stewart (SAAW)/Electrek

Cybertruck to dla Tesli wejście na rynek elektrycznych pick-upów, który coraz bardziej się rozwija. Mimo to redakcja Electrek postanowiła rozważyć to, czy ten samochód nie jest dobrą podstawą do wyprodukowania nowego SUV-a — a Scott Stewart z SAAW przygotował nawet wstępne rendery takiego samochodu.

Cybertruck jako SUV? To może być doskonały pomysł

Cybertruck jest dużym i długim samochodem, co oczywiście jest niezbędne w pick-upach — przestrzeń dostępna z tyłu musi być duża, żeby auto było funkcjonalne. W przypadku zmiany tej bryły na SUV-a oczywiście należałoby zrezygnować z łóżka pick-upowego na rzecz większej przestrzeni wewnętrznej.

To jednak mogłoby być wyjątkowo praktycznie, gdyż pozwoliłoby na zainstalowanie trzeciego rzędu siedzeń. Według renderów, taki samochód byłby w stanie zmieścić nawet 9 osób, dzięki trzeciemu wysuwanemu siedzeniu w pierwszym rzędzie. Byłaby to zatem świetna propozycja dla dużych rodzin czy taksówkarzy.

Źródło: Scott Stewart (SAAW)/Electrek

Ma to o tyle sens, że Tesla do tej pory z każdym modelem wprowadzała SUV-a. Po Modelu S pojawił się Model X, a po Modelu 3 mieliśmy do czynienia z Modelem Y. Warto zaznaczyć, że obydwa te samochody mają trzy rzędy siedzeń (chociaż tym w Modelu Y ciężko się chwalić), jednak cena Modelu X zaczyna się od 115 tysięcy dolarów — a według najnowszych doniesień, Cybertruck w wersji SUV mógłby być dostępny w „dużo niższej cenie", chociaż na ten moment nie ma mowy o dokładnych kwotach. Jeśli faktycznie tak będzie, może być to naprawdę ciekawa propozycja w katalogu Tesli. Co o tym myślicie?