Golf pokonany. Oto najlepiej sprzedające się auto w Europie

Pomimo wielu problemów i kontrowersji z autopilotem Tesla Model Y okazała się w listopadzie najlepiej sprzedającym się modelem na europejskim rynku. To już trzeci raz w tym roku gdy firma Elona Muska może święcić sukcesy, ale w ogólnym zestawieniu sprzedaży wciąż ma nieco do poprawy. Tytuł najlepiej sprzedającego się auta w 2022 roku należy bowiem do francuskiego hatchbacka.

Zwycięzca sprzedał prawie 200 tysięcy samochodów

19144 egzemplarze – tyle Tesli Model Y sprzedało się w Europie w samym listopadzie. Dużo? Cóż, wystarczająco, by wyprzedzić Dacie i wdrapać się na szczyt rankingu. Drugie miejsce zajęła Dacia Sandero ze sprzedażą na poziomie 18746 sztuk, a podium zamyka Toyota Yaris z wynikiem 17309 egzemplarzy. Tesla jest więc jedynym elektrykiem, który znalazł się na szczycie europejskich bestsellerów. To jednak zaledwie sam listopad. Zrzućmy więc okiem na model, który może pochwalić się najlepszym wynikiem rocznym.

Źródło: Depositphotos

Ze wstępnych danych opublikowanych przez Automotive News Europe wynika, że najlepiej sprzedającym się modelem 2022 roku będzie Peugeot 208. Ciężko będzie przebić sprzedane do tej pory 193743 egzemplarze więc niemalże na pewno uznać można, że to właśnie francuski koncern jest tegorocznym zwycięzcą.

Tesla może zaś pochwalić się sukcesami w Niemczech – największym rynku samochodowym Europy – gdzie w kategorii aut elektrycznych Tesla Model Y została zdetronizowana przez… Teslę Model 3, która jest najlepiej sprzedającym się elektrykiem.

Stock image from Depositphotos