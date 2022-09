Już za 10 lat samochody Tesli będą mądrzejsze od ludzi

Zapewne każdy, kto miał kiedykolwiek styczność z technologią, zastanawiał się, na ile moc obliczeniową komputera można porównać do tej ludzkiego mózgu. Oczywiście, komputery od niepamiętnych czasów potrafiły wykonywać pewne czynności szybciej niż ludzie, np. jeżeli chodzi o skomplikowane obliczenia matematyczne. Nie oznacza to jednak, że komputery były wtedy "mądrzejsze". Do oceny wydajności komputera ocenia się to, ile operacji jest w stanie wykonać na sekundę. Naukowcy nie są zgodni co do tego, ile jest ich w stanie wykonać ludzki mózg. Szacunki stawiają na od 100 bilionów do nawet biliarda operacji na sekundę. Oczywiście, superkomputery są w stanie przebić tę wartość, jednak nie spodziewamy się tego po naszej codziennej elektronice. A już na pewno - nie po samochodach.

Komputery w Tesli przebiją nasz mózg pod kątem mocy obliczeniowej

Tesla to obecnie jeden z najpopularniejszych producentów samochodów, zdecydowany lider jeżeli chodzi o sprzedaż aut elektrycznych w krajach zachodu, a także - firma która popycha do przodu temat zupełnie autonomicznych pojazdów. Możliwość poruszania się po drogach bez asysty kierowcy wymaga niesamowitej mocy obliczeniowej - komputer musi nie tylko umieć rozpoznać i poprawnie zareagować na codzienną sytuację na drodze, ale też - wziąć pod uwagę wszystkie niespotykane możliwości. W końcu od tego zależy bezpieczeństwo pasażerów. W związku z tym w ciągu ostatnich lat komputery na pokładzie Tesli znacznie zwiększyły swoje możliwości. Już sam czip D1 zaprezentowany w 2021 roku, który ma stanowić podstawę superkomputera Dojo jest 30 razy wydajniejszy niż układy montowane w samochodach jeszcze 6 lat temu.

Oczywiście, rozwój podzespołów nie stoi w miejscu i niedługo powinniśmy spodziewać się jeszcze mocniejszych układów stosowanych w samochodach producenta. Jak mocnych? Jeżeli wierzyć raportowi firmy Veanarama, w 2033 układy w samochodach mają przebić wspomniany biliard operacji na sekundę, czyniąc z każdego pojazdu Tesli superkomputer na kołach. Dla porównania - w 2014 tyle był w stanie wykonać najszybszy superkomputer w Polsce warty 30 mln złotych. Oczywiście, przekroczenie bariery jednego petaflopa nie oznacza, że samochody nagle staną się samoświadome, ponieważ tego nie potrafią póki co wielokrotnie mocniejsze maszyny (najmocniejszy komputer przekroczył już granicę 1 exaflopa), jednak jest to świadectwo tego, jak wielkiej mocy obliczeniowej wymaga fakt, by maszyna podejmowała trafne, autonomiczne decyzje.

Jednocześnie - jestem ciekawy, jak za 10 lat będzie prezentować się chociażby moc obliczeniowa np. telefonów komórkowych. W ciągu ostatnich 10 lat zwiększyły one swoją moc wielokrotnie, więc o ile fizyka pozwoli, być może superkomutery będą nie tylko w naszych samochodach, ale też - w kieszeni każdego z nas.

