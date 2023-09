Zachęcasz innych do zakupu Tesli? Elon Musk w nagrodę zabierze Cię na wycieczkę do fabryki

Program poleceń Tesli po przerwie powrócił na początku tego roku — a teraz Elon Musk oferuje wycieczki do fabryk jako jeden z bonusów.

Program poleceń Tesli wraca z nowymi bonusami

Program poleceń Tesli polega na tym, że zarejestrowani właściciele samochodów Tesla mają możliwość polecania tych samochodów swoim znajomym i rodzinie, a w zamian za to mogą otrzymywać specjalne kredyty, które przekładają się na pewne korzyści lub nagrody od firmy. Chodzi między innymi o darmowe ładowanie na Superchargerach, kupienie niektórych upgrade’ów w softwarze samochodu czy nawet zapisanie się na loterię Cybertrucka, chociaż to było dostępne tylko w wybranych regionach.

Źródło: Tesla

Przez pewien czas jednak program poleceń nie był już aktywny, lecz powrócił na początku tego roku — a teraz firma ekscentrycznego miliardera postanowiła dodać nowy bonus, który można kupić za kredyty. Chodzi o wycieczki do fabryk Tesli, czyli coś, co już dawno temu było bonusem dla klientów firmy. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Tesla dostosowała poziom nagród zarówno dla polecających, jak i tych korzystających z poleceń. Firma oferowała więcej rabatów i korzyści nowym nabywcom, ale także zmieniła ilość kredytów, jakie osoby otrzymują za polecenie.

Na wycieczkę do Berlina?

Nowa nagroda Tesli nazywa się „Factory Tour” i pozwala zobaczyć, jak elektryczne samochody jednego z największych i najpopularniejszych producentów EV na świecie powstają od zaplecza. Na początku program ten obejmował wyłącznie Gigafactory w Teksasie i fabrykę we Fremont, a zaledwie dzień później do tej ekipy dołączyło Gigafactory w Berlinie. Chociaż fabryka w stolicy Niemiec nie okazała się oczekiwanym sukcesem — Gigafactory w Berlinie nie sprawdza się tak, jak przewidywano, a Tesla nie jest już postrzegana jako atrakcyjny pracodawca, przez co nie ma pracowników — i nikt nie chce się tam zatrudnić. Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć w artykule pod tym linkiem.

Źródło: X (dawniej Twitter) / Tesla

Niemniej, naprawdę może cieszyć fakt, że nowa nagroda w programie poleceń Tesli pojawiła się również w Europie. Taka atrakcja kosztuje 15 tysięcy kredytów, więc jeśli polecaliście już komuś zakup Tesli i uzbieraliście trochę punktów, to chyba pora wybrać się na wycieczkę do stolicy Niemiec.

Źródło: X (dawniej Twitter) / Sawyer Merritt

Stock Image from Depositphotos