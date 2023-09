Najlepsze stacje ładowania samochodów elektrycznych w Polsce [PRZEGLĄD OFERT]

Gdzie ładować samochód elektryczny? (GreenWay, Orlen, Ionity, Supercharger i GO+EAuto)

Temat ładowania samochodów elektrycznych to... ekhm... elektryzujący temat. Przynajmniej na Twitterze. Nie zliczę o ilu historiach związanych z poszukiwaniami stacji i wydłużającym się czasie podróży czytałem na platformie, która od kilku tygodni działa pod nazwą X. Warto jednak pochylić się nad tematem i przyjrzeć się polskim stacjom ładowania samochodów elektrycznych. Być może szok związany z przesiadką na "elektryka" będzie nieco mniejszy, gdy zapoznasz się z ofertą firm działających na Polskim rynku. A może jeździsz już takim pojazdem od jakiegoś czasu? Wówczas przewodnik po dostępnych rozwiązaniach, również może okazać się pomocny.

W Polsce mamy już dość duży wybór dostawców usług ładowania, a każdy z nich oferuje swoje unikalne rozwiązania. Samych stacji nie ma może jeszcze tyle, ile byśmy chcieli, ale wszystko przed nami. W dzisiejszym artykule przeanalizujemy dostępne opcje ładowania samochodów elektrycznych, oferowane przez: GreenWay, Orlen, IONITY, Supercharger oraz GO+EAuto. Poznamy różnice w cenach, dostępności i usługach oferowanych przez tych dostawców.

Źródło: Unsplash @michael_marais

Gdzie naładować samochód elektryczny w Polsce?

Jednym z głównych wyzwań, z jakimi borykają się kierowcy samochodów elektrycznych, jest pytanie: "Gdzie ładować?" Obecnie w Polsce można wyróżnić kilku głównych graczy, którzy rozwijają sieć swoich stacji. Kluczową kwestią jest oczywiście koszt ładowania i dostępność punktów. Ceny znajdziecie w naszym zestawieniu, ale kwestię lokalizacji będzie trzeba samodzielnie sprawdzić na mapach (dostępnych w aplikacjach mobilnych poszczególnych dostawców). I najlepiej będzie to zrobić przed dłuższą podróżą, aby zaoszczędzić sobie niepotrzebnego stresu. Przejdźmy więc do przeglądu dostępnych opcji.

ORLEN

ORLEN oferuje trzy różne modele ładowarek dostarczonych przez znanych producentów – Ekoenergetyka, ABB, oraz Efacec. Urządzenia są wyposażone w różne rodzaje złącz, co sprawia, że są kompatybilne z praktycznie każdym samochodem elektrycznym. Oto kilka kluczowych informacji o dostępnych modelach ładowarek:

ABB - Terra 54

Dostępne złącza:

Type 2: To standardowe gniazdo na terenie Unii Europejskiej, występujące w praktycznie wszystkich samochodach elektrycznych w Europie.

To standardowe gniazdo na terenie Unii Europejskiej, występujące w praktycznie wszystkich samochodach elektrycznych w Europie. CCS: Jest to rozszerzenie standardowego złącza Type 2 o dwa duże piny do ładowania prądem stałym (DC).

Jest to rozszerzenie standardowego złącza Type 2 o dwa duże piny do ładowania prądem stałym (DC). CHAdeMO: To złącze służące do ładowania prądem stałym.

Moc: 50 kW

Ekoenergetyka - fastPOINT Charger

Dostępne złącza: Type 2, CSS, CHAdeMO

Type 2, CSS, CHAdeMO Moc: dostępne w wersjach 50 kW oraz 100 kW

Efacec - QC45

Dostępne złącza: Type 2, CSS, CHAdeMO

Type 2, CSS, CHAdeMO Moc: 50 kW

Wszystkie te modele ładowarek znajdują się głównie przy stacjach paliw ORLEN.

Ładowanie auta na Orlenie – ceny

Oto aktualny cennik ładowania na stacjach sieci ORLEN:

Złącze AC : 1,95 zł za każdą kilowatogodzinę (kWh).

: 1,95 zł za każdą kilowatogodzinę (kWh). Złącze DC do 50 kW : 2,69 zł za każdą kWh.

: 2,69 zł za każdą kWh. Złącze DC 50 kW < x ≤ 125 kW : 2,89 zł za każdą kWh.

: 2,89 zł za każdą kWh. Złącze DC powyżej 125 kW: 3,19 zł za każdą kWh.

Jeśli zdecydujesz się na dłuższe ładowanie i chcesz zostawić swój pojazd na stacji, pamiętaj, że dodatkowo naliczana jest stawka za postój. Stawka za postój wynosi 0,40 PLN za minutę. Należy jednak zauważyć, że jest ona naliczana dopiero po 60 minutach od rozpoczęcia ładowania na stacjach, gdzie znajdują się złącza AC i DC. Na stacjach, gdzie dostępne są tylko złącza AC, stawka za postój naliczana jest po 720 minutach od rozpoczęcia ładowania.

Korzystanie z Aplikacji ORLEN Charge

Aby korzystać z ładowarek w sieci ORLEN, potrzebujesz aplikacji mobilnej ORLEN Charge. Jest ona dostępna na systemach operacyjnych Android oraz iOS.

Instrukcja ładowania aut na stacjach ORLEN:

Uruchom aplikację na swoim telefonie i wyszukaj najbliższą stację ładowania. Zanim rozpoczniesz ładowanie, dodaj dane karty płatniczej w menu "Płatność" w zakładce "Karty płatnicze". Podłącz wybrany kabel ładowarki do swojego samochodu. Wybierz odpowiednie złącze, klikając przycisk „Ładuj” w aplikacji. Po zakończeniu ładowania naciśnij przycisk „Zatrzymaj” w aplikacji, co spowoduje zwolnienie wtyczki w pojeździe. Ostateczny koszt zostanie obliczony automatycznie po zakończeniu sesji ładowania. Upewnij się, że po zakończeniu ładowania zwolniłeś miejsce parkingowe, aby inni kierowcy mogli skorzystać z ładowarki.

Ładowanie samochodu elektrycznego trwa znacznie dłużej niż tankowanie

GreenWay

Kolejny duży gracz w Polsce to sieć GreenWay. Rejestracja w ich ekosystemie jest bezpłatna i nie zajmuje dużo czasu. Nie trzeba też czekać na żadną fizyczną kartę. Ładowanie można rozpocząć przy użyciu ich aplikacji mobilnej. Mapę dostępnych stacji znajdziesz właśnie tam lub na ich stronie internetowej. Wybierz interesującą Cię lokalizację i postępuj zgodnie z instrukcją, która znajduje się na ładowarce.

Cennik ładowania na stacjach GreenWay

Ile kosztuje ładowanie w sieci GreenWay? Wszystko zależy od tego, jak dużo jeździsz. Jeśli jesteś regularnym gościem na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych, warto rozważyć wykupienie jednego z 2 płatnych abonamentów – Energia MAX oraz Energia PLUS. Wariant Energia STANDARD to rozwiązanie, gdzie prąd jest najdroższy, ale nie ma żadnej dodatkowej opłaty miesięcznej. Oto aktualny cennik:

Energia MAX

Opłata miesięczna : 99,99 zł

: 99,99 zł Stawki za 1 kWh : AC : 1,60 zł DC <= 100 kW : 1,95 zł DC > 100 kW : 2,20 zł

:

Energia PLUS

Opłata miesięczna : 34,99 zł

: 34,99 zł Stawki za 1 kWh : AC : 1,75 zł DC <= 100 kW : 2,30 zł DC > 100 kW : 2,60 zł

:

Energia STANDARD

Opłata miesięczna : 0,00 zł

: 0,00 zł Stawki za 1 kWh : AC : 1,95 zł DC <= 100 kW : 2,95 zł DC > 100 kW : 3,25 zł

:

Czas bez dodatkowych opłat:

600 minut dla AC (obowiązuje w godzinach 07:00 - 21:00, poza tym opłata za minuty nie obowiązuje).

60 minut dla DC.

Stawka za minutę po przekroczeniu czasu bez opłat wynosi 0,40 zł.

GreenWay w Polsce i za granicą

Rejestracja w sieci GreenWay otwiera drzwi do swobodnych podróży po Polsce, Słowacji i innych krajach Europy. Możesz korzystać z karty GreenWay, mobilnej aplikacji lub Portalu Klienta dostępnego na stronie internetowej greenwaypolska.pl. Firma regularnie aktualizuje statusy ładowarek, które znajdziesz na mapie. Dzięki tym informacjom dowiesz się, gdzie jest dokładnie lokalizacja stacji oraz co znajduje się w jej okolicy.

Roaming z GreenWay

Jeśli planujesz zagraniczne podróże samochodem elektrycznym, GreenWay będzie dobrym wyborem. Dzięki partnerom roamingowym i ponad 14 000 stacjom ładowania, sieć umożliwia Ci swobodne przemieszczanie się po krajach europejskich. Wybierając jeden z ich miesięcznych programów, Energia Plus lub Energia Max, za ładowanie w roamingu zapłacisz tyle samo, co w Polsce.

IONITY

Założona w 2017 roku sieć IONITY, jest to wspólne przedsięwzięcie producentów samochodów, takich jak Hyundai Motor Group, BMW Group, Ford Motor Company, Mercedes-Benz AG oraz Volkswagen Group z Audi i Porsche. IONITY to zintegrowana publiczna sieć ładowania o dużej mocy z ponad 2 500 punktami w 24 krajach europejskich.

IONITY buduje i obsługuje sieć ładowania o dużej mocy (HPC) wzdłuż europejskich dróg szybkiego ruchu. Wykorzystują one technologię szybkich ładowarek o mocy 350 kW. To oznacza, że możesz sprawnie naładować swoje elektryczne auto i kontynuować podróż. Co więcej, wszystkie ładowarki IONITY dostarczają w 100% odnawialną energię, co pozwala na ekologiczną jazdę i neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

Sieć ładowania IONITY wykorzystuje europejski standard ładowania CCS (Combined Charging System), co oznacza, że kierowcy mogą korzystać z maksymalnych prędkości ładowania podczas przerwy w podróży.

Ceny na stacjach ładowania IONITY

Na stronie marki Hyundai znalazłem następujące informacje dotyczące ładowania na stacjach IONITY. Nie potrafię jednak ocenić, czy dotyczą one tylko posiadaczy aut tej marki, czy jest to uniwersalna cena dla wszystkich klientów.

Pakiet Basis

Pakiet Basis jest stworzony dla kierowców, którzy potrzebują dostępu do stacji ładowania IONITY, ale nie jeżdżą często w długie trasy. Nie ma tu opłat miesięcznych, a cena za każdą kWh wynosi stałe 3,51 zł.

Pakiet Premium

Pakiet Premium jest zalecany dla kierowców, którzy regularnie pokonują długie dystanse. Miesięczna opłata abonamentowa zaczyna się od 58 zł, ale w zamian klienci Hyundaia otrzymują niższą stawkę za kWh, nawet do 1,35 zł. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy często podróżują.

Supercharger

Jeśli jesteś posiadaczem samochodu Tesla, to sieć Supercharger będzie dla Ciebie najlepszym wyborem. Marka oferuje ponad 50 000 stacji na całym świecie. Korzystając z funkcji nawigacji w samochodzie, wystarczy wprowadzić miejsce docelowe, a planowanie trasy obliczy optymalną drogę uwzględniając stacje Supercharger. Podczas ładowania nie musisz też martwić się płatnościami – wszystko jest rozliczane automatycznie. Jak informuje Tesla, Supercharger pozwala uzyskać do 275 kilometrów zasięgu w zaledwie 15 minut.

Nowy Cennik na stacjach ładowania Supercharger

Całkiem niedawno Tesla obniżyła ceny energii na stacjach Supercharger. W Polsce również obowiązuje nowy cennik ładowania:

1,8 zł / kWh w godzinach szczytu , niezależnie od używanej mocy,

, niezależnie od używanej mocy, 1,6 zł / kWh poza godzinami szczytu, niezależnie od używanej mocy.

Ceny w innych krajach europejskich mogą się różnić od tych, które są oferowane w Polsce. Warto sprawdzić aktualne stawki przed planowaną podróżą.

Ładowanie innych pojazdów niż Tesla na stacjach Supercharger

Tesla uruchomiła program pilotażowy stacji Supercharger dla pojazdów innych niż Tesla. Obecnie jest on dostępny w kilku krajach Europy, w tym m.in. Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Na ten moment nie działa on jednak w Polsce.

Źródło: Unsplash @chuttersnap

GO+EAuto

Firma GO+EAUTO to kolejny gracz na polskim rynku, który oferuje kompleksowe usługi związane z ładowaniem samochodów elektrycznych. Oto jakie rozwiązania oferują:

Kompaktowe, naściennie montowane ładowarki (prąd zmienny): Doskonałe do użytku wewnątrz, na przykład w garażach domowych, parkingach podziemnych przy biurach czy osiedlach mieszkalnych.

Doskonałe do użytku wewnątrz, na przykład w garażach domowych, parkingach podziemnych przy biurach czy osiedlach mieszkalnych. Wolnostojące stacje ładowania (prąd zmienny): Rekomendowane głównie dla hoteli, centrów handlowych i parkingów.

Rekomendowane głównie dla hoteli, centrów handlowych i parkingów. Najszybsze stacje ładowania (prąd stały): Znajdziesz je przy stacjach paliw, na autostradach i w serwisach samochodowych.

Aby skorzystać z dostępnych stacji ładowania GO+Eauto, wystarczy pobrać odpowiednią aplikację mobilną. Większość ładowarek jest dostępna przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Szczegółowe informacje o dostępności każdej stacji znajdziesz na stronie internetowej GO+EAuto.

Ceny usług ładowania na stacjach GO+EAuto

Oto cennik usług ładowania GO+EAuto, obowiązujący od 1 stycznia 2023 roku:

CHAdeMO (prąd stały): 2,45 PLN/kWh

2,45 PLN/kWh CCS Combo 2 (prąd stały): 2,45 PLN/kWh

2,45 PLN/kWh Gniazdo/Złącze Typ 2 (prąd zmienny): 1,95 PLN/kWh

1,95 PLN/kWh Usługa ładowania niezależnie od złącza (Pre Paid): 2,80 PLN/kWh

Dodatkowo naliczana jest opłata za nieuprawnione zajmowanie miejsca przeznaczonego do ładowania samochodów elektrycznych w wysokości 50,00 PLN za godzinę, po upływie 30 minut od zakończenia ładowania pojazdu. Jeśli potrzebujesz karty RFID, opłata za jej wyrobienie wynosi 15 PLN. Dla klientów grupowych i flotowych istnieje możliwość uzyskania indywidualnych cen. Celem jest ułatwienie korzystania z samochodów elektrycznych dla wszystkich.

