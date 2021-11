500 Internal Server Error w Tesli. Użytkownicy nie mogli połączyć się z samochodem

Wszystko fajnie, kiedy działa - a do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja. Ale obawiam się że po problemach z dostępem do samochodu dzięki smartfonowi, dotknięci problemem użytkownicy Tesli zaczną nosić ze sobą kluczyki.

Wygody współczesnego świata potrafią nas rozleniwić. Korzystanie z łatwych dostępów za pośrednictwem aplikacji, przyzwyczajenie do automatyzacji i uproszczeń. I prawda jest taka, że wszystko jest fajnie, kiedy to działa. A kiedy przestaje - rzeczy zaczynają się komplikować. Przekonali się o tym boleśnie koreańscy właścicieli Tesli, którzy kilka dni temu mieli problemy z podłączeniem smartfona do samochodu.

Błąd którego się nie spodziewali. Przez problemy z serwerem - nie mogli otworzyć ani uruchomić samochodu

Wielu właścicieli samochodów uwielbianej firmy korzysta ze smartfona jako kluczyka — stąd problemy z połączeniem okazały się dla nich wyjątkowo bolesne, bo przez kilka godzin samochód stał się po prostu nieużywalny. A rozumiem, jeśli nie mieli ze sobą żadnych alternatyw, bo i po co, skoro dotychczas wszystko działało bez żadnego problemu?

Problemy dotknęły użytkowników kilka dni temu — i od razu pojawiły się niepokojące sygnały w serwisie Downdetector, a także rozmaite fora oraz serwisy społecznościowe zaroiły się od wpisów zdezorientowanych użytkowników. Część poszkodowanych korzystając z możliwości bezpośredniego kontaktu z osobą, która prawdopodobnie zawsze będzie twarzą firmy - Elonem Muskiem - postanowiła zaczepić go w tym temacie w mediach społecznościowych. I na jego reakcję nie trzeba było długo czekać:

Niedługo po tym, magicy z Tesli zadbali o to, by wszystko wróciło do normy. Od razu też pojawiło się sporo pytań, dlaczego problemy z serwerem uniemożliwiają nie tylko otwarcie samochodu, ale też jego uruchomienie — i tutaj odpowiedzią najprawdopodobniej jest wspomniane wyżej korzystanie ze smartfona jako jedynego klucza i przyzwyczajanie się do dobrego. Z drugiej strony - gdyba się, że u narzekający musieli się też zalogować, bo połączenie między samochodem a aplikacją, powinno odbywać się bezpośrednio, bez udziału serwerów.