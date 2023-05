Tesla postawi fabrykę we Francji? Musk spotkał się z Macronem

Fabryka Tesli powstanie we Francji?

Nie było o tym głośno, ale wygląda na to, że Tesla chciałaby zainwestować we Francji i wygląda na to, że może chodzić o całkiem sporą kwotę, bo mowa jest o budowie nowej fabryki. Elon Musk z pewnością nie przyleciał do Paryża na wycieczkę, a jest znany również z tego, że twardo negocjuje z najważniejszymi politykami na całym świecie. Francja była zresztą już na radarze Tesli do dłuższego czasu, ale to Niemcy zaproponowały lepsze warunki, dlatego pierwsze Gigafactory w Europie powstało właśnie niedaleko Berlina. Plan Muska przewiduje jednak zwiększenie produkcji do 20 mln samochodów rocznie na koniec obecnej dekady, a jeśli chce ten cel zrealizować to z pewnością potrzebuje więcej fabryk.

Za wcześnie jeszcze żeby mówić o tym gdzie dokładnie taka fabryka w Europie miałaby powstać, ale Francja z pewnością jest interesującą opcją, gdzie nie brakuje przede wszystkim wykwalifikowanej kadry. Pewnym problemem dla Muska mogą być pewnie silne związki zawodowe, ale przy odpowiednich zachętach finansowych (czyt. ulgach podatkowych), inwestycja w tym kraju będzie z pewnością wysoko na liście szefa Tesli. Tym bardziej, że Francja jest dosyć stabilnym rynkiem i nie powinna narzekać na brak energii dzięki swoim licznym elektrowniom atomowym. Emanuel Macron nie ma też ostatnio najlepszego okresu z powodu protestów jakie wywołał pomysł podniesienia wieku emerytalnego, więc ogłoszenie nowych inwestycji, szczególnie z tak medialnym partnerem jak Tesla, byłoby mu bardzo na rękę.

Trudno jednak oczekiwać, aby jakieś bardziej konkretne informacje pojawiły się w przestrzeni publicznej w najbliższych miesiącach. Elon Musk prawdopodobnie przedstawił swój plan, który będzie podlegał długim negocjacjom. Nie zmienia to jednak faktu, że budowa kolejnej fabryki Tesli w Europie jest już tylko kwestią czasu.

źródło: Electrek