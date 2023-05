Jeszcze samochód, czy już zabawka? Najdziwniejsze funkcje w Tesli

Tesla to firma z długą historią i marka, która tak naprawdę wprowadziła samochody elektryczne do mainstreamu i dla wielu jest symbolem EV. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat całej marki, wszystkich modeli samochodów, funkcji bezpieczeństwa i wiele więcej, zajrzyjcie pod ten link.

Nie można jednak zapomnieć o tym, że Tesla to firma, na której czele stoi Elon Musk. Ekscentryczny miliarder wpada na mnóstwo nietuzinkowych pomysłów i w swoich samochodach lubi dać upust swojej fantazji — co przekłada się na to, że Tesle są wypełnione naprawdę dziwnymi i niestandardowymi funkcjami. Właśnie tą kwestią się dziś zajmiemy.

Ekran dotykowy... i nic więcej

Na pewno pierwszy raz wsiadając do Tesli byliście zdziwieni, kiedy zobaczyliście z przodu wyłącznie kierownicę i wielki panel dotykowy. W Tesli nie znajdziecie żadnych pokręteł od klimatyzacji czy przycisków odpowiedzialnych za cokolwiek — wszystko możecie zrobić w systemie operacyjnym za pomocą ekranu dotykowego.

Netflix, YouTube i gry wideo — rozrywka w samochodzie

Na tym samym wielkim ekranie jesteśmy również w stanie... pooglądać sobie filmiki na YouTubie lub TikToku czy seriale lub filmy a Netfliksie. Jeśli macie akurat chwilę wolnego lub czekacie na kogoś w (co kluczowe) zaparkowanym samochodzie — nie musicie wyciągać laptopa, tabletu czy telefonu, żeby cieszyć się rozrywką. Do tego w Tesli możemy podłączyć kontroler i cieszyć się grami wideo — od prostych, do naprawdę kultowych tytułów, jak na przykład klasyczny Sonic the Hedgehog, Fallout Shelter, Stardew Valley czy Cuphead.

Po oglądaniu serialów czas na karaoke

Jeśli znudzi nam się oglądanie, możemy... pośpiewać. W systemie możemy znaleźć funkcję karaoke, a po jej włączeniu na ekranie pojawia się tekst piosenki, który musimy głośno wyśpiewać. SingStar, ale w samochodzie.

Boombox

W Tesli możemy ustawiać dźwięk, jaki samochód ma wydawać podczas jazdy lub zmienić dźwięk klaksonu. Podczas jazdy piesi mogą słyszeć soundtrack z Mario Kart lub Donkey Konga, a zamiast standardowego klaksonu nasze auto może wydawać głośne memiczne dźwięki lub... właściwie cokolwiek tylko przyjdzie nam do głowy.

Megafon

Do tego, jeśli czujemy potrzebę komunikacji z ludźmi z zewnątrz, możemy skorzystać z opcji megafonu. Aplikacja umożliwia odtwarzanie naszego głosu na zewnątrz w normalnej lub zmodulowanej wersji. Oczywiście należy tego używać w granicach rozsądku.

Technologiczna poduszka pierdziuszka

Tesla pozwala również na robienie „żarcików”. Możemy wybrać typ bąka i fotel, z którego dźwięk ma się wydobyć. Podczas jazdy lub postoju z innymi ludźmi możemy wprowadzić ich w konsternację, gdyż ich fotel wyda dźwięk realistycznego pierda. Może i prymitywne, ale zabawne.

Pokaz świateł

Pokaz świateł to idealna opcja na „lansowanie” się swoim samochodem. Światła naszego samochodu będą dynamicznie się zmieniać w rytm wybranej piosenki — i efekt wygląda równie dobrze w wewnątrz, jak i na zewnątrz.

SpaceX w Tesli

Nie można również zapomnieć o trybie Mars. Jak możemy przeczytać na stronie producenta: na mapie Twój pojazd Model 3 widoczny jest jako łazik na powierzchni Marsa, a okienko Twoja Tesla pokazuje międzyplanetarny statek firmy SpaceX.

Randka w samochodzie

Tesla posiada nawet romantyczny tryb, który pozwoli na włączenie odpowiedniej muzyki, a na ekranie pojawi się wirtualny kominek. Idealny klimat do samochodowej randki i chillowania z drugą połówką na pustym parkingu.

TRAX

Marzyliście o zostaniu producentem muzycznym, ale nie wyszło? Nic straconego — TRAX w Tesli pozwala na złożenie własnego bitu od zera. Program jest oczywiście darmowy i to kolejna rzecz, która zajmie nasz czas podczas postojów — a przy okazji pobudzi kreatywność.

Paint w samochodzie

Tesla posiada nawet swojego Painta. Aplikacja — jak możecie się domyślić — pozwala na rysowanie i tworzenie dzieł sztuki na ekranie dotykowym. Możecie zostawić drugiej osobie jakąś notkę lub po prostu uwolnić swoją kreatywność podczas postoju.

Tryb dla psów

Jeśli zostawimy naszego pupila samego w samochodzie na jakiś czas, możemy ustawić, jaka przez cały czas ma być temperatura w samochodzie. Nasze zwierze będzie czuło się jak najbardziej komfortowo i jego bezpieczeństwu nie będzie nic zagrażać, a dla zainteresowanych przechodniów na ekranie dotykowym będzie czekała informacja o aktualnej temperaturze wewnątrz pojazdu oraz notka, że właściciel wszystkiego pilnuje i wkrótce wróci.

Sentry Mode

To funkcja, która pozwala monitorować podejrzane działania wokół pojazdu Tesli, gdy jest zaparkowany i zablokowany w określonych lokalizacjach. Po wykryciu podejrzanego ruchu pojazd zareaguje w zależności od ciężkości zagrożenia. Jeśli zostanie wykryte poważne zagrożenie, kamery w pojeździe rozpoczną nagrywanie, a system alarmowy zostanie aktywowany. Kierowca otrzyma wtedy alert z aplikacji Tesla o zaistniałej sytuacji.

Która funkcja jest według Was najdziwniejsza, a która najzabawniejsza? Czy wiedzieliście o wszystkich wymienionych możliwościach samochodów Muska? Dajcie znać w komentarzach.

