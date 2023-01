Oszczędzaj z Teslą. Firma Elona Muska uświadamia o kosztach paliwa

Najnowsza aktualizacja w Teslach pokazuje ilość energii, którą zużyli kierowcy do prowadzenia swoich samochodów. Ponadto pokazuje, ile kosztowały wszystkie te ładowania, a dodatkowo porównuje je z benzyną, którą pojazd zużyłby, gdyby do jazdy wykorzystywał silnik spalinowy.

Każdy ma możliwość zobaczenia swojego własnego podsumowania, a firma w mediach społecznościowych podzieliła się informacją, że wszyscy kierowcy dzięki Tesli zaoszczędzili łącznie ponad 2 miliardy dolarów, czyli niemal 9 miliardów złotych.

Kolejne starania o to, żeby klienci nie odchodzili od Tesli?

W teorii jest to ciekawa funkcja i interesujący dodatek — w końcu prowadząc elektryka, sam byłbym ciekaw, ile zaoszczędziłem, decydując się na zakup EV. Niemniej jednak w obecnej sytuacji firmy, na której czele stoi ekscentryczny miliarder, może być to pewnego rodzaju działanie, mające na celu ponowne zbudowanie pozytywnej narracji.

Coraz lepsze wyniki konkurencji (w tym świetne wyniki HongGuang Mini i BYD Song Plus w Państwie Środka, które jest jednym z największych rynków samochodów elektrycznych na świecie), obniżki cen w Stanach Zjednoczonych pod koniec 2022 roku w celu poprawy wyników finansowych, protesty w Chinach dotyczące wysokich cen Tesli, aż finalnie obniżka kwot w innych krajach, której Musk nie skomentował w żaden sposób — niższe ceny są również w Polsce (i to nawet o 17%!).

Tesla w dziwny sposób opanowała inflację? Jak w swoim tekście wytłumaczył Kamil Pieczonka, faktem jest, że nadwyżka wyprodukowanych modeli, nad tymi dostarczonymi do klientów pod koniec 2022 roku była najwyższa w historii. Wygląda więc na to, że niezachwiany popyt na samochody Tesli powoli zaczyna osiągać poziom, w którym zostanie całkowicie zaspokojony. Jeśli zatem Tesla chce zwiększyć sprzedaż to musi ten popyt zwiększyć, a obniżka cen to jeden z najlepszych sposobów.

