Robot Tesli uprawia jogę. Ale zna też inne sztuczki, sami zobaczcie!

Mało poważna zapowiedź, bardzo poważne plany

Musk wielokrotnie przyznawał już, że jego plany dotyczące robotów z czasem mogą stać się zdecydowanie bardziej znaczące niż biznes samochodowy. Nadchodzący Tesla Bot — a właściwie Tesla Optimus, bo od pierwszej zapowiedzi zmieniono nazwę robota — ma być częścią większego projektu o nazwie Olimpus. Pierwszy raz robota mogliśmy zobaczyć w 2021 roku, kiedy Musk zaprezentował nadchodzącą nowość w dość… niecodzienny sposób. Tancerz przebrany za Tesla Bota zrobił prawdziwy pokaz na scenie i chociaż internauci odebrali to w różny sposób, trzeba przyznać, że było to w stylu CEO Tesli.

Na ten moment o Optimusie wiemy tyle, że robot ma mieć ekran na swojej twarzy, co sugeruje, że będzie wyświetlał różne emocje. Poza tym Tesla Bot będzie mierzył około 170 cm wzrostu, będzie zdolny podnieść ciężar do blisko 70 kg i poruszać się o prędkości 8 kilometrów na godzinę. Cała konstrukcja będzie oczywiście opierała się na sztucznej inteligencji, i co ciekawe, o tę samą, która pomaga w zasilaniu samochodów Tesli. Optimus — nazywany przez Muska Bumble C — został wyposażony w akumulator 2,3 kWh i moduł łączności Wi-Fi i LTE. Kiedyś dostaliśmy również informacje, że pierwsze humanoidalne roboty spod skrzydeł Elona Muska będą pracować w fabrykach Tesli, przenosząc rzeczy i wykonując wiele podobnych, prostych czynności.

Elon Musk jest bardzo pewny jeśli chodzi o przyszłość robotów

Elon Musk podczas jednego wywiadu stwierdził, że do 2050 roku w każdym domu pojawi się humanoidalny robot. Ekscentryczny miliarder zauważa, jednak że rozwój sztucznej inteligencji i jej poprawa jest głównym problemem:

Zajęło mi trochę czasu, zanim zdałem sobie sprawę, że aby rozwiązać problem samodzielnego prowadzenia pojazdu, tak naprawdę trzeba rozwiązać problem sztucznej inteligencji w świecie rzeczywistym. A w momencie, w którym rozwiązujesz sztuczną inteligencję w świecie rzeczywistym dla samochodu, który w rzeczywistości jest robotem na czterech kołach, możesz zrobić to również dla robota na nogach.

Właściciel Tesli zauważa zatem, że rozwinięcie tak zwanego Full Self-Driving jest bezpośrednio połączone z Tesla Botami. Jedna dziedzina jest związana z drugą. Musk przyznał, że zrobienie humanoidalnego robota nie jest wyjątkowo trudne i są firmy, które już tego dokonały — na przykład Boston Dynamics.

Nowe umiejętności Optimusa. Joga, CGI, czy o co tutaj chodzi?

Na koncie Tesla Optimus na platformie X (dawniej Twitter) pojawił się materiał wideo prezentujący nowe możliwości Tesli. Warto zaznaczyć, że dopiero w tym roku większość osób zaczęła traktować poważnie roboty Tesli — od tej specyficznej zapowiedzi brakowało konkretów, lecz na przestrzeni 2023 roku firma pokazała kilka prototypów, z których wszystkie wyglądały na zdecydowanie bardziej zaawansowane i zaczęły wykonywać faktycznie przydatne zadania.

Źródło: X (dawniej Twitter) / Tesla Optimus

Optimus jest w stanie sortować obiekty i widzi je nawet wtedy, kiedy chwilę przed podniesieniem, po pierwszym ich zeskanowaniu, pracownik Tesli przełożył klocek w inne miejsce. Do tego nowy film pokazuje, że Tesla ponownie robi postępy z Optimusem, który w tej aktualizacji wygląda na bardziej dopracowaną wersję. Robot wygląda dużo stabilniej, gdy prototyp balansuje na jednej nodze — co przekłada się na to, że Optimus po pracy może uprawiać jogę. Warto przypomnieć, że przy okazji poprzedniej aktualizacji dotyczącej Optimusa, dyrektor generalny Tesli stwierdził, że „Optimus jest wyjątkowo niedoceniany”, mówiąc następnie, że popyt na robota może sięgać nawet od 10 do 20 miliardów sztuk. Co Wy na to?

Źródło, grafika wyróżniająca: X (dawniej Twitter) / Tesla Optimus