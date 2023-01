Obniżka cen to najlepsza zachęta. Sytuacja Tesli to potwierdza

Tesla nie miała ostatnio najlepszego okresu w swojej historii

Firma Elona Muska nie miała ostatnio najlepszego czasu. Najwyższa w historii nadwyżka wyprodukowanych modeli nad tymi dostarczonymi do klientów pod koniec 2022 roku, a co za tym idzie, gwałtowna potrzeba zwiększenia nie tylko sprzedaży, ale i samego popytu. Do tego należy dołożyć coraz lepsze wyniki konkurencji (w tym świetne wyniki HongGuang Mini i BYD Song Plus w Państwie Środka, które jest jednym z największych rynków samochodów elektrycznych na świecie), obniżki cen w Stanach Zjednoczonych pod koniec 2022 roku w celu szybkiej poprawy wyników finansowych, protesty w Chinach dotyczące wysokich cen Tesli, aż finalnie obniżka kwot w innych krajach, której Musk nie skomentował w żaden sposób — niższe ceny są również w Polsce (i to nawet o 17%!), o czym informował Kamil Pieczonka.

Największe zniżki dotyczyły Stanów Zjednoczonych (nawet 20 procent), niektóre państwa europejskie (wcześniej wspomniane 17 procent), czy Chiny, gdzie ceny Tesli spadły o 14 procent. Analitycy czekali na pierwsze raporty sprzedażowe w celu stwierdzenia, czy taka strategia zadziała w oczekiwany przez Teslę sposób. Okazuje się, że nic tak nie zachęca klientów do powrotu, jak niższe ceny.

Drastycznie obniżki cen Tesli przyniosły oczekiwane skutki

Tesla między 9 a 15 stycznia zdołała sprzedać w Chinach 12 654 samochody. Jest to ogromny skok względem pierwszego tygodnia tego roku, kiedy w Państwie Środka sprzedano zaledwie 2110 pojazdów z logiem Tesli.

Co istotne dla Muska, nawet po ostatnich sporych obniżkach cen w Chinach, Tesla nadal utrzymuje marżę na poziomie około 10 procent na każdym sprzedanym aucie. Co za tym idzie, zysk brutto wynosi około 3 tysiące dolarów amerykańskich. Niektóre źródła donoszą nawet, że wzrost liczby zamówień po obniżce pozwolił firmie odbić kiepski listopad 2022 roku.

Oczywiście, wiele może się jeszcze wydarzyć. Pewne jednak jest to, że strategia Tesli zadziałała w ekspresowym tempie — a czy rosnąca ilość zamówień się utrzyma, to już osobna kwestia oraz pytanie, na które odpowiedź poznamy w niedalekiej przyszłości.

