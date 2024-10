Tesla Model Y dla 7 osób

Tesla ponownie rozszerza ofertę dostępnych samochodów w Polsce. Po tym jak ostatnio do sprzedaży trafił Model 3 w wersji Long Range i z napędem tylko na tylną oś, teraz do oferty dołącza Model Y w wersji z trzecim rzędem siedzeń. Nie jest to jakaś wielka nowość, w USA taki samochód dostępny jest już od dłuższego czasu, ale w Europie nie był oferowany. Teraz się to jednak zmieni, bo jego produkcja rozpoczęła się już w niemieckiej fabryce koncernu, co implikuje fakt, że pojawi się on na Starym Kontynencie. Siedmiomiejscowa wersja Modelu Y dostępna będzie tylko w zestawie z większą baterią (Long Range) oraz napędem na wszystkie koła. Do trzeciego rzędu siedzeń trzeba dopłacić 11 tys. złotych, co winduje cenę samochodu do 235 990 złotych.

W porównaniu z 5-osobowym pojazdem Model Y, nowa konfiguracja kabiny obejmująca trzeci rząd siedzeń, które można złożyć płasko, aby uzyskać więcej miejsca daje znacznie większe możliwości przewozu osób. Dostęp do trzeciego rzędu jest łatwy dzięki przyciskom znajdującym się na oparciach siedzeń w drugim rzędzie. Po naciśnięciu drugi rząd przesuwa się do przodu i składa, umożliwiając łatwe wsiadanie i wysiadanie. Dzięki ustawieniu pod tylną szybą, pasażerowie trzeciego rzędu siedzeń mają zapewnioną wygodną przestrzeń nad głowami, a dwa gniazda USB-C pozwalają ładować urządzenia mobilne

7-osobowy Model Y oferuje do 2040 litrów przestrzeni ładunkowej. Zaprojektowany od podstaw jako samochód elektryczny, wykorzystuje brak dużego przedniego silnika i zbiornika paliwa, aby zapewnić 117 litrów pojemności pod przednią maską i 363 litry za trzecim rzędem siedzeń. Oznacza to, że nawet gdy w kabinie siedzi wygodnie aż 7 pasażerów, właściciele nadal mogą zmieścić 2 walizki w bagażniku i 2 duże torby w przednim bagażniku. Gdy trzeci rząd jest złożony na płasko, dostępne jest aż 753 litry pojemności bagażnika. Zasięg wersji siedmioosobowej jest taki sam jak pięciomiejscowej i wynosi 565 km w przypadku standardowych, 19 calowych kół. Zamówienia można już składać za pośrednictwem strony internetowej Tesli.