Tesla zaprezentowała swojego robota. Nie tego oczekiwano

Niektóre roboty wykonują akrobacje i pokonują zaawansowane tory przeszkód, inne podlewają kwiatki i nalewają herbatkę. Tesla zaprezentowała swojego robota, choć nie było to to końca to, czego oczekiwano.

Coraz bliżej jesteśmy czasów, gdy roboty zaczną chodzić po ulicach miast. Dziś nadal może wydawać się to pomysłem wyciągniętym z filmów Science Fiction, jednak coraz więcej przedsiębiorstw zajmuje się tworzeniem robotów. Nie da się jednak ukryć, że znajdują się one na różnych etapach rozwoju. Gdy Atlas firmy Boston Dynamics robi salta, pokonuje wymagające tory przeszkód i wykonuje zaawansowane akrobacje, Tesla zaprezentowała Optimusa, który co najwyżej "porusza bioderkami", czy podleje ci kwiatki. Mam wrażenie, że uczestnicy konferencji "We, Robot" nie do końca takiej prezentacji oczekiwali.

Optimus rozczarowaniem?

Wydarzenie "We, robot" miało być okazją do poznania nowych informacji o postępach projektu, jednak okazało się rozczarowaniem. Choć Tesla zaprezentowała kilka prototypów Optimusa, które serwowały drinki i przekąski, nie było szczegółowych informacji na temat masowej produkcji ani technologicznych postępów. Sam Elon Musk nie podał nowych danych dotyczących funkcjonalności czy możliwości robota, co wzbudziło wątpliwości co do tempa realizacji projektu. Przypomnijmy, że masowa produkcja miała rozpocząć się jeszcze w 2023 roku. Tymczasem zbliżamy się powoli do 2024 roku, a Optimus nadal nie zadebiutował na rynku. Podano jednak, że w 2025 roku trafi on do ograniczonej produkcji. Możemy zatem liczyć, że komercyjna sprzedaż rozpocznie się nie wcześniej niż w 2026 roku.

Optimus ma być dostępny dla przeciętnego konsumenta w cenie od 20 000 do 30 000 dolarów, co po przeliczeniu wynosi od 80 do 120 tysięcy złotych. Nie oszukujmy się zatem, że jest to produkt skierowany do zwykłego Kowalskiego, maszyny będą dostępne jedynie dla dużych firm. Brak konkretnych informacji na temat funkcji robota oraz opóźnienia w produkcji budzą wątpliwości co do realnych możliwości Optimusa. Sam Musk twierdzi, że Optimus będzie mógł spełniać różnorodne role – od podlewania kwiatów, przez opiekę nad dziećmi, po wyprowadzanie psa.

Grafika: Tesla Live