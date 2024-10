Przesuwane daty pokazu, niepewność i wiele plotek. Chwilę to trwało, ale w końcu się Elonowi Muskowi udało. Prezentacja "We, Robot" za nami!

Nareszcie została ujawniona przyszłość miejskich dróg według Elona Muska. Po miesiącach odsuwania premiery oto jest wyczekiwana autonomiczna taksówka Cybercab. Ma to być zapowiedź futurystycznego kierunku, w którym będzie się rozwijać Tesla. Do taksówki dołączyły także dwa inne produkty, które mają się stać częścią naszej przyszłości.

Oto jest, robotaxi

Tesla

Pojazd ma być w pełni autonomiczny z kokpitem pozbawionym całkowicie tego, do czego są kierowcy przyzwyczajeni. Żadnych pedałów gazu, hamulca i sprzęgła, ani nawet nie będzie kierownicy. Pasażerowie mają po prostu wsiąść i zostać zabrani w zadane miejsce. Design jest jak na dzisiejsze standardy dość niecodzienny, drzwi otwierają się wyłącznie do góry, w środku jest miejsce dla wyłącznie dwóch osób, prezentując się nieco klaustrofobicznie. Zaś z zewnątrz czeka nas bardzo opływowa karoseria. Drzwi są pozbawione klamek oraz nigdzie nie ujrzymy gniazdka ładującego. Musk obiecuje w pełni indukcyjne ładowanie pojazdu. Zatem już teraz wiemy, że przynajmniej w Europie, jeszcze długa droga nim taka taksówka się pojawi na drogach. Na pewno czeka Teslę szereg procedur regulacyjnych i mówiąc szczerze, bardzo dobrze.

Tesla

Tesla planuje ruszyć ze swoimi taksówkami już w przyszłym roku. Samochody będą jeździć na drogach dwóch stanów, Kalifornii i Teksasu. Pełną parą produkcja Cybercubów rozpocznie się w 2026, ale dla bezpieczeństwa, zapowiedziano już możliwość przesunięcia tej daty o rok. Nie udostępniono żadnych danych, więc jedyne co nam pozostaje to słowa Elona Muska: autonomiczne pojazdy będą 10 do 20 razy bezpieczniejsze niż prowadzone przez człowieka i będą na milę kosztować 20 centów w porównaniu do dzisiejszego dolara. Słowa te należy przyjąć z przymrużeniem oka, bo pamiętajmy, że przyszłość... Niekoniecznie musi oznaczać tę najbliższą.

Nowy kierunek dla całej firmy

Tesla

Całe wydarzenie miało miejsce w specjalnej części studia Warner Bros. w Burbank w Kalifornii. W hangarze filmowym gdzie są kręcone miejskie sceny. Podobno Tesla zrobiła mapowanie całego hangaru do demonstracji, ale firma zaprzecza, że były te dane wykorzystywane przy całej prezentacji i taksówki polegały wyłącznie na systemie autonomicznej jazdy.

Cybercub jest zwiastunem nowego kierunku dla całej firmy, której przyszłość ma być pod znakiem robotów i sztucznej inteligencji. Kolejną cegiełką do tej wizji były jeszcze inne produkty, które wczoraj pokazano w Kalifornii. W odpowiedzi na klaustrofobiczną kabinę robotaxi, Musk zaprezentował kolejny pojazd - Robovan. Projekt pojazdu jest w duchu całej wizji, zatem nikogo nie zdziwi smukła karoseria, wszystko gładkie i bez klamek oraz gniazdka ładowania.

Tesla

Dodatkowo została zapowiedziana produkcja robotów, humanoidalnych robotów. Będą się nazywały Optimus i kosztowały około 20000 dolarów aż do 30000. Mają być zdolne do wykonywania przeróżnych czynności, ale nie zostało sprecyzowane, czym dokładnie mają się wyróżniać. Za to niewielka armia, trochę przerażająca, robotów wkroczyła na wczorajszy pokaz. Sam Musk jednak zapewnia, że jest to naprawdę "wielka sprawa. Będzie ratować ludzkie życia, wiele żyć i chronić przed obrażeniami".

Jak długo będzie trzeba czekać na tę przyszłość?

Wszystko wygląda bardzo pięknie, ale tak naprawdę nie otrzymaliśmy żadnych konkretów. Musk pokazał nam wiele ładnych, ale szczerze mówiąc... Nudnych rzeczy? Trochę mam wrażenie, że są mydlone oczy po to, aby inwestorzy nie uciekli. Szczególnie teraz, kiedy Tesla jest firmą wartą tyle ile inni najwięksi w motoryzacji razem wzięci. Zatem wszystko fajnie, lecz nie dajmy się omamić troskliwości najbogatszego człowieka na świecie, pamiętajmy o tym, że to nie jest jego pierwsza obietnica zrewolucjonizowania transportu miejskiego.