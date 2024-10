Tesla obniża ceny i wprowadza nowy model. Nawet 700 km na jednym ładowaniu

Tesla Model 3 RWD w dwóch wariantach

Tesla często dostosowuje cennik swoich samochodów do aktualnej sytuacji rynkowej. Najtańszy Model 3 z napedem na tylna os potrafił już kosztować poniżej 200 tys. złotych, ale w ostatnich miesiącach wyceniony był na nieco ponad 200 tys. Od dzisiaj mamy jednak kolejną obniżkę, Model 3 Standard Range RWD kosztuje obecnie 189 990 złotych. To najniższa cena w historii tego pojazdu w Polsce, która po dopłacie spadnie do nieco ponad 170 tys. zł albo nawet 163 tys. zł dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Taka cena jest już bardzo konkurencyjna w odniesieniu do popularnych samochodów spalinowych z segmentu C.

fot. Kacper Cembrowski

To jednak nie wszystko, bo spadek ceny jest niejako wymuszony wprowadzeniem do sprzedaży całkiem nowego pojazdu jakim jest Tesla Model 3 Long Range RWD, czyli wersja z dużą baterią o pojemności 79 kWh. Według normy WLTP, Model 3 w takiej wersji powinien być w stanie przejechać nawet ponad 700 km na jednym ładowaniu. W przypadku podróży drogami szybkiego ruchu taka pojemność baterii powinna wystarczyć na około 400 km jazdy, co wydaje się już więcej niż wystarczającą wartością nawet podczas długich tras.

Wersja Long Range RWD, podobnie jak AWD korzysta z ogniw NMC od LG, które mogą okazać się mniej trwale niż ogniwa LFP w wersji Standard Range. Dopłata do dodatkowego zasięgu też jest całkiem spora, bo wersja Long Range RWD została wyceniona na 209 990 złotych. To 20 tys. złotych więcej niż za bazowy model. Jeśli natomiast chcecie napęd na wszystkie kola, to trzeba dopłacić już tylko 10 tys. złotych. Co ciekawe Model 3 Long Range RWD ma tez lepsze przyspieszenie do 100 km/h, zamiast 6,1 sekundy jak w bazowej wersji, jest to już tylko 5,2 sekundy.