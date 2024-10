Tesla odbija się od dna? Wreszcie lepsze wyniki sprzedaży

Tesla poprawia wyniki

W trzecim kwartale 2024 roku Tesla wyprodukowała niemal 470 tys. pojazdów, o solidne 60 tys. więcej niż w poprzednich trzech miesiącach i o 40 tys. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Nie są to jednak wzrosty na jakie liczył rynek oraz miłośnicy amerykańskiej spółki, akcje spadają dzisiaj o ponad 3%. Wygląda też na to, że Tesla nie spełni swojego rocznego celu jakim było 2 miliony wyprodukowanych samochodów. Wpływ na taki stan rzeczy ma nie tylko mniejszy popyt, ale też problemy z produkcją w fabryce w Niemczech, którą trapią między innymi nadprogramowe zwolnienia lekarskie wśród załogi.

Wygląda na to, że bez otwarcia nowej fabryki Tesla raczej nie ma wielkich szans na znaczne zwiększenie sprzedaży. Trzeci kwartał był też okresem kiedy do oferty trafił Cybertruck, który dopisany został do grupy "Innych modeli" razem z modelami S i X. Nie miało to jednak wielkiego wpływu na wielkość produkcji i sprzedaży w tym segmencie. W trzecim kwartale powstało nieco ponad 26 tys. pojazdów z tej kategorii, a niespełna 23 tys. znalazło nowych właścicieli. W drugim kwartale 2024 roku było to odpowiednio 24 tys. i 21,5 tys. Modele 3 i Y są znacznie popularniejsze, ich produkcja w ostatnim okresie przekroczyła 443 tys. sztyk, a sprzedaż sięgnęła niemal 440 tys.

W sumie w ostatnich dziewięciu miesiącach Tesla wyprodukowała nieco ponad 1,3 mln samochodów, więc do celu brakuje całkiem sporo. Realnym wynikiem na jaki może w tym roku liczyć spółka Elona Muska, jest około 1,7-1,8 mln samochodów, co oznacza niejako stagnację w porównaniu do zeszłego roku. Wpływ na te wyniki ma nie tylko słabnący popyt, ale wydaje się też, że również brak mocy produkcyjnych. Niestety nic nie zapowiada aby miało się to w najbliższym czasie zmienić, bo pogłoski o otwarciu nowych fabryk ucichły. Być może sam zainteresowany zdradzi nam nieco więcej podczas prezentacji swoich robotaksówek, która ma mieć miejsce już za tydzień, 10 października.