Elon Musk zapowiadał, że lifting Modelu Y nie pojawi się w tym roku, ale biorąc pod uwagę ostatnie plotki i to jak Tesla zachęca do zakupu obecnej wersji, to może faktycznie coś być na rzeczy. Od wczoraj znacząco poprawiono warunki leasingu dla firm.

Tesla Model Y w atrakcyjnym finansowaniu

Ceny samochodów od kilku lat bardzo wyraźnie rosną, ale Tesla w tym zestawieniu prezentuje się na tle konkurencji znacznie lepiej. Problem tylko w tym, że w dzisiejszych czasach często to nie sama cena jest najważniejsza, a dobre finansowanie zakupu samochodu. Szczególnie dla przedsiębiorców, którzy odpowiadają za 70% zakupów nowych aut w Polsce. W przypadku Tesli warunki leasingu nie były zbyt atrakcyjne, ale najnowsza oferta na Model Y może w tym zakresie sporo zmienić. Z moich wyliczeń wynika, że w porównaniu do Modelu 3, który ostatnio podrożał, można zaoszczędzić na zakupie ponad 20 tys. złotych.

Źródło: Tesla

Przechodząc do polskiego konfiguratora Tesli możecie zauważyć, że w ofercie leasingu z niskim wykupem końcowym, oprocentowanie spadło do 2,59% dla wersji z napędem na tylne koła oraz 1,99% w przypadku wersji z napędem na obie osie. Co to oznacza w praktyce? Model Y Long Range AWD kosztujący 224 900 zł brutto, firmy mogą sfinansować wpłacając początkowo 33 749 zł netto, a dalej 48 rat po 3199 zł netto. Na koniec zostanie do spłaty 1% wartości pojazdu, czyli 1828 zł netto. W praktyce oznacza to, że taki przedsiębiorca zapłaci w ciągu czterech lat za swoje auto nieco ponad 189 tys. zlotych netto, czyli 232 600 złotych brutto. To tylko o 7600 złotych więcej niż aktualna cena, a w dodatku jest to kwota rozłożona na 4 lata.

Dla porównaniu za Model 3 w wersji Long Range z napędem na wszystkie koła, który również kosztuje 224 900 złotych brutto, w podobnym scenariuszu trzeba zapłacić ponad 20 tys. złotych netto więcej. Rata leasingu zamiast 3199 złotych wyniesie 3633 złotych. Różnica na korzyść Modelu Y jest zatem całkiem spora i zapewne warta przemyślenia. Promocyjna oferta finansowania dostępna jest od 11 lipca do 30 września, a na nową Teslę Model Y trzeba czekać tylko 2-3 tygodnie, w zależności od wersji jaką wybierzecie.