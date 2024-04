Tesla Model 3 Performance debiutuje w Polsce

Tesla Model 3 po niedawnym lifcie zdecydowanie skróciła dystans do Tesli Model S, stając się dumnym i dorosłym młodszym rodzeństwem „S-ki”. Dzisiaj firma Elona Muska ogłosiła Model 3 Performance, którego nie powstydzi się nawet Tesla Model S Plaid — najbardziej przystępny samochód, zaraz obok Modelu Y, zyskał teraz prawdziwy sportowy pazur. Wysokowydajna jednostka napędowa najnowszej generacji Modelu 3 Performance zapewnia moc 460 koni mechanicznych, co przekłada się na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,1 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi za to 262 kilometrów na godzinę.

Tesla wprowadziła również ulepszenia w podwoziu, aby dostosować je do zwiększonych osiągów układów napędowych i zawieszenia. Zwiększona sztywność strukturalna, zmodernizowane sprężyny, drążki i tuleje stabilizujące sprawiają, że podwozie jest bardziej wydajne i szybko reaguje na polecenia kierowcy. Ponadto, hamulce torowe są teraz standardowo wyposażone w klocki hamulcowe o wysokiej wydajności, zapewniając bardziej natychmiastowe hamowanie oraz wyższe limity termiczne i wytrzymałość. Model 3 Performance jest wyposażony w czerwone zaciski hamulcowe.

Najnowsza generacja funkcji „Jazda po torze” integruje sterowanie adaptacyjnego zawieszenia ze zoptymalizowanym układem napędowym, który natychmiast reaguje na polecenia kierowcy, zapewniając maksymalną kontrolę. Po włączeniu funkcji można dostosować balans prowadzenia, sterowanie stabilnością i hamowanie regeneracyjne za pomocą całkowicie nowego interfejsu użytkownika.

Źródło: Tesla

Różnice wizualne Tesli Model 3 Performance

Jakieś różnice wizualne? Nowa Tesla Model 3 ma inne koła — mówimy tutaj o 20-calowych kołach Warp z kutego aluminium i nowe opony letnie. To nowe zestawienie ma zapewnić szybszą reakcję na zakrętach, lepszą przewidywalność i zwiększoną przyczepność na wyjściu z zakrętów zarówno na drodze, jak i na torze. Amerykańska firma informuje również, że technologia adaptacyjnego tłumienia, która jest całkowicie nowa w pojazdach Model 3 Performance, jest w pełni kontrolowana za pośrednictwem wewnętrznego oprogramowania Tesla i zintegrowana ze sterownikiem Tesla Vehicle Dynamics Controller (VDC). Ten system nowej generacji zapewnia najwyższą wydajność obsługi bez rezygnacji z codziennej użyteczności.

Model 3 Performance do tego ma nowy przedni i tylny zderzak o bardziej agresywnej stylistyce, aerodynamice i zintegrowanymi kanałami chłodzącymi, które współpracują z tylnym dyfuzorem i spojlerem z włókna węglowego, optymalizując wyważenie siły nośnej i zapewniając stabilność przy dużych prędkościach. Do tego w środku znajdziemy nowe siedzenia Sport z ulepszoną poduszką boczną i podparciem bocznym, co ma zapewniać lepsze utrzymanie pozycji ciała podczas pokonywania zakrętów i dynamicznej jazdy. Fotele mogą być również ogrzewane i wentylowane.

Ile kosztuje Tesla Model 3 Performance? Pozytywna niespodzianka

W Polsce cena Modelu 3 Performance zaczyna się od 244,990 PLN. Taka cena za samochód, który od zera do setki zbiera się w 3,1 sekundy to już świetna oferta, a warto do tego pamiętać, że dochodzi dopłata rządowa, który wynosi nawet 27 tysięcy złotych. To oznacza, że samochód ten można dorwać nawet za ~218 tysięcy złotych. Pierwsze dostawy przewidziane są jeszcze w drugim kwartale bieżącego roku.

Źródło: Tesla

Źródło, grafika wyróżniająca: Tesla