Tesla rozbuduje fabrykę w Niemczech

Według założeń jakie Tesla poczyniła składając wniosek o pozwolenie na budowę fabryki samochodów w naszą zachodnią granicą, miało tam powstawać 500 000 samochodów rocznie. Limit ten nie został jeszcze osiągnięty i w gruncie rzeczy cały jest do niego daleko, ale nie przeszkadza to firmie składać wniosku o rozbudowę fabryki. Produkcja Tesli Model Y w Niemczech rozpoczęła się już pod koniec 2021 roku i szybko miała wzrosnąć do 5000 egzemplarzy tygodniowo. Tak się jednak nie stało, a złożyło się na to wiele problemów, począwszy od braku pracowników, przez brak komponentów, a kończąc przede wszystkim na źle zaprojektowanej linii produkcyjnej. Z tego też powodu na koniec 2022 roku powstawało tam zaledwie 3000 samochodów tygodniowo, a obecnie zbliżamy się do wartości 4000.

Aby osiągnąć teoretyczną, maksymalną wielkość produkcji, Tesla powinna produkować mniej więcej 10 000 samochodów tygodniowo. Do tego jeszcze daleko, ale powstał plan rozbudowy, który zakłada zwiększenie całkowitej produkcji do 1 mln pojazdów. Według wniosku złożonego na ręce niemieckich władz, nowe hale produkcyjne powstaną na istniejącej działce, więc teren samej fabryki się nie powiększy. Firma obiecuje też, że nie zwiększy zapotrzebowania na media, w tym wodę, o którą ciągle toczy batalie z organizacjami ekologicznymi. W nowym wniosku zapewniono, że nawet po rozbudowie, zapotrzebowanie na wodę nie zwiększy się dzięki temu, że poprawiono procesy jej odzyskiwania.

W tej chwili nie wiadomo jakie samochody miałyby powstawać w Berlinie po rozbudowie. Obecnie jest to tylko Model Y, który cieszy się wśród klientów większą popularnością niż Model 3. Wiele wskazuje na to, że nowa część fabryki powstanie już w ramach nowego planu budowy jaki zaprezentowano podczas dni inwestorskich na początku marca. Dzięki temu sama powierzchnia fabryki nie będzie musiała być tak duża, a do tego produkcja powinna być szybsza. Jest też szansa, że w Berlinie zaczną powstawać samochody oparte na nowej platformie. Biorąc pod uwagę ostatnie obniżki cen jakie funduje nam amerykański producent, jest szansa, że zwiększy to zainteresowanie elektrycznymi samochodami również w Polsce.

źródło: Electrek