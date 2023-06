Musk i Macron spotykają się już drugi raz. Nadchodzi wielka inwestycja?

Ekscentryczny miliarder i prezydent Francji spotkali się już w połowie maja tego roku, aby porozmawiać o potencjalnej, dużej inwestycji Tesli w tym kraju. Wkrótce dojdzie do kolejnego spotkania między dwoma panami — i wszystko wskazuje na to, że Tesla chciałaby zainwestować sporo pieniędzy we Francji, budując tam nową fabrykę. Jak widać, Elon Musk cały czas lubi twardo negocjować z najważniejszymi politykami na całym świecie.

Musk ma umówione spotkanie z Macronem na jutro, co kolejny raz podsyca plotki dotyczące powstania fabryki Tesli we Francji — w końcu kto jak kto, ale dyrektor generalny SpaceX nie leciałby dwa razy do Paryża na wycieczkę krajoznawczą. Sam Macron przyznał, że planuje rozmawiać z Muskiem o sztucznej inteligencji i energii, ale nie ukrywał też, że będzie poruszał temat fabryki Tesli. Prezydent Francji mówi:

Zainwestowaliśmy też w cały sektor baterii elektrycznych, dlatego będziemy go przekonywać, że Francja to najlepsze możliwe miejsce w Europie na postawienie kolejnej fabryki Tesli.

Źródło: Depositphotos

Połączmy wszystkie kropki: fabryka Tesli we Francji jest już niemal pewna

Taka odważna deklaracja Macrona już po jednym spotkaniu z Muskiem zdaje się jasno sugerować to, co nadchodzi. Warto jednak dodać, że niedawno nowy właściciel Twittera przyznał, że do końca tego roku jego firma zajmująca się samochodami elektrycznymi powinna ogłosić nową lokalizację, w której powstanie kolejna fabryka Tesli.

Jest to również powiązane z wielkimi ambicjami Tesli. Firma planuje produkować 20 milionów pojazdów rocznie do końca 2030 roku, a obecnie budowane lub zapowiadane fabryki Tesli mają być w stanie wytworzyć do około sześciu milionów pojazdów. Jest to dużo mniej niż Musk zakładał, przez co producent samochodów musi wkrótce rozpocząć prace nad kilkoma innymi fabrykami, jeśli chce zrealizować swój plan.

Źródło: Depositphotos

Źródła: Electrek, Le Parisien