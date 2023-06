Elon Musk leci do Chin, żeby pokazać nową Teslę Model 3? To by było dziwne...

Elon Musk poleciał do Chin — a jednym z efektów tej dziwnej wizyty może być odświeżony Model 3.

Elon Musk poleciał do Państwa Środka

Chociaż Szanghaj jest niezwykle istotnym miejscem jeśli chodzi o łańcuch dostaw i fabryki, tak mając na uwadze obecną sytuację z Państwem Środka, jest to dość specyficzna wizyta. Prawdopodobnie właśnie z tego względu ekscentryczny miliarder nie odwiedzał swojego Gigafactory w Szanghaju od kilku dobrych lat, lecz postanowił przerwać tę passę… właśnie teraz.

Źródło: Depositphotos

Sam ten fakt wywołał nieco zamieszania w sieci. Niewykluczone, że jest to wizyta bezpośrednio kierowana zyskiem — Tesla czuje presję, aby odświeżyć swoją linię produktów w Chinach, największym rynku elektrycznych samochodów firmy zaraz po Stanach Zjednoczonych. Co jednak jest dość zastanawiające, to fakt, że Musk spotkał się w stolicy Chin z z Jinem Zhuanglongiem, ministrem przemysłu i technologii informacyjnych Chin. Jak donosi jednak Bloomberg, wizyta Muska w Chinach może przynieść jedną, ciekawą nowość.

Odświeżona Tesla Model 3 zostanie zaprezentowana?

Model 3 jest samochodem osobowym typu sedan klasy średniej, którego ceny w ostatnim czasie wahają się w okolicach 200 tysięcy złotych — i z tego względu samochód wzbudza spore zainteresowanie. Model 3 jest produkowany od 2017 roku i od tamtej pory przeszedł kilka zmian, a kolejna ma prawdopodobnie zostać ujawniona w ciągu kolejnych kilku dni.

Źródło: Depositphotos

Bloomberg skontaktował się z osobami, które widziały prototypy samochodów zjeżdżających z linii produkcyjnych. Według pracowników, którzy prosili o anonimowość ze względu na to, że wszystkie plany Tesli są tajne, zaktualizowany Model 3 jest nieco dłuższy i ma bardziej sportowy pazur niż jego wcześniejsza wersja, a przy okazji ma bardziej elegancki wystrój wnętrza.

Chociaż informatorzy z Bloomberga zdają się być niemal pewni, że zobaczymy odświeżony Model 3, tak w branży motoryzacyjnej nie brakuje sceptyków tego wydarzenia. Zagadka rozwiąże się w najbliższym czasie, gdyż to teoretycznie jeszcze dziś Musk ma pokazać, jakie zmiany czekają nas w Tesli Model 3. Co o tym myślicie?

Źródło: Depositphotos

Źródło: Bloomberg

Grafika wyróżniająca: Unsplash @dmitrynovikoff