Tylko dzisiaj darmowe ładowanie na stacjach Tesli dla każdego

Pierwsza stacja ładowania samochodów elektrycznych - Tesla Supercharger w Europie została otwarta dokładnie 10 lat temu. Amerykańska firma postanowiła to uczcić i to na bogato. Dzisiaj wszyscy ładują swoje samochody elektryczne na koszt Elona Muska.

Tesla Supercharger za darmo

Na koncie Tesla Europe w sieci X (wcześniej Twitter) pojawiła się dzisiaj bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy samochodów elektrycznych. Dokładnie od 9:00 wszystkie ładowarki Tesla Supercharger w Europie pozwalają na doładowanie swojego pojazdu całkowicie za darmo. Promocja ma trwać przez cały dzień i dostępna jest nie tylko dla posiadaczy samochodów Tesla, ale również dla pojazdów elektrycznych wszystkich innych marek, pod warunkiem że dany Supercharger jest do tego przystosowany. W tej chwili około 70% sieci ładowarek Tesla w Europie umożliwia również ładowanie samochodów innych producentów.

W Polsce takich stacji ładowania, jeśli dobrze liczę, mamy 9, więc nie za wiele, ale jeśli dzisiaj będziecie w ich okolicy swoim autem elektrycznym, to z pewnością warto wykonać dodatkowy przystanek i doładować swoją baterię. W Europie Tesla ma już ponad 1000 stacji ładowania i 13 tys. punktów ładowania, które pozwalają odzyskać zasięg rzędu 240 km w czasie 15 minut w 100% z energii odnawialnej. Dużą zaletą ładowarek Tesli jest ich spora moc (do 250 kW), która wyraźnie skraca czas ładowania więc miejmy nadzieje, że nie będą tworzyć się nadmiarowe kolejki. Nie wiemy jeszcze dokładnie, do której potrwa promocja, dlatego nie warto zwlekać.