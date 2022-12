Na temat kolejnych fabryk Tesli pisałem już jakiś czas temu. Wśród możliwych lokalizacji pojawiała się Kanada oraz Meksyk i wygląda na to, że to ta druga zostanie wybudowana w pierwszej kolejności. Co jeszcze ciekawsze, na początku nie będą w niej powstawać samochody.

6. fabryka Tesli powstanie w Meksyku

Jak donosi Reuters, najnowsza fabryka Tesli powstanie w stanie Nuevo Leon na północy Meksyku, niedaleko miasta Monterrey i w pobliżu granicy z Teksasem, gdzie Tesla ma też fabrykę w Austin. Lokalizacja nie jest przypadkowa, Elon Musk w październiku zwiedził podobno trzy różne meksykańskie stany w poszukiwaniu dogodnego miejsca. Wybrał Nuevo Leon bo w pierwszej kolejności mają tutaj powstawać tylko części do samochodów, które będą wykorzystywane w Gigafactory w Teksasie. Produkcja samochodów również jest w planach ale raczej tych dalekosiężnych. W Meksyku ma powstawać tani samochód elektryczny, którego projekt jest jeszcze w powijakach i póki co nie jest wysoko na liście priorytetów Tesli.

Ogłoszenie budowy fabryki w Meksyku ma mieć miejsce w piątek, a początkowa inwestycja Tesli wyniesie od 800 mln do 1 mld USD. Docelowo na budowę Gigafactory Mexico firma ma wydać nawet 10 mld USD, bo fabryka będzie rozbudowywana. Jeśli tak faktycznie by było, to będzie to najdroższa inwestycja Tesli. Dla porównania budowa fabryki pod Berlinem do tej pory kosztowała około 5,5 mld USD, choć tam też planowana jest rozbudowa. Jak do tej pory samochody Tesli powstają w 5 lokalizacjach: w Kalifornii, Newadzie, Teksasie, Szanghaju oraz Berlinie. Nadal wygląda na to, że amerykański producent stawia głównie na swój rodzimy kontynent, ale jeśli Elon Musk chce spełnić swoje zapowiedzi, to będzie musiał wybudować jeszcze przynajmniej 3-4 duże fabryki.

Najpierw trzeba jednak lepiej wyskalować produkcję w już istniejących lokalizacjach. W Austin osiągnięto dopiero wydajność na poziomie 3000 samochodów Tesla Model Y tygodniowo, podczas gdy docelowo powinno to być 10 000 pojazdów. W Berlinie ostatnia aktualizacja mówi o 2000 samochodów tygodniowo, a powinno to być również 10 000. Co więcej po rozbudowie w Berlinie ma powstawać nawet 1 mln samochodów rocznie (20 000 tygodniowo). Droga do tego wydaje się jednak jeszcze daleka. Póki co najlepszą fabryką Tesli wydaje się ta w Szanghaju, gdzie stosunkowo szybko osiągnięto zakładaną wydajność, a obecnie trwa rozbudowa mocy produkcyjnych.

źródło: Reuters