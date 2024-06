Kolejne problemy Cybertrucka. Zawiodło podstawowe wyposażenie

O problemach nabywców Cybertrucka dowiadujemy się z forum poświęconym temu pojazdowi. Na stronie Cybetruck Owners Club powstał właśnie wątek, w którym opisywane są problemy z dostawą nowych samochodów. Co ciekawe, nie wszyscy nabywcy informowani są wprost o przyczynie opóźnienia. Ci, którzy poznali powód, od razu podzielili się nim z pozostałymi. Jest o tyle zadziwiający, że mowa o części, która znajduje się właściwie w każdym samochodzie. Co zawiodło tym razem? Silnik napędzający wycieraczki.

Tesla Cybertruck z wadliwym silnikiem od wycieraczek

Zgodnie z przekazanymi przez zniecierpliwionych klientów informacjami, odbiory nowych Cybetrucków opóźnią się o około tydzień. Przyczyną ma być właśnie wspomniany już silnik napędzający wycieraczki. Jako że najprawdopodobniej mamy do czynienia z wadą fabryczną, producent samochodu chce upewnić się, że wszystkie podzespoły w dostarczanych klientom samochodach są sprawne.

Co istotne, nie jest to problem nieznany posiadaczom Cybertrucków. Jak czytamy w tym samym miejscu, część z nich uskarża się na wadliwe napędy wycieraczek. Jeden z użytkowników podzielił sie nawet historią, w której to musiał czekać ponad 3 godziny w przydrożnej restauracji. Padał intensywny deszcz, co oznaczało, że jazda z niesprawnymi wycieraczkami nie była możliwa.

To nie są pierwsze kłopoty Cybertrucka

Niestety, problem z silnikiem od wycieraczek nie jest pierwszym dręczącym nowy samochód Tesli. Jakiś czas temu zauważono inną istotną wadę fabryczną, wymagającą przeprowadzenia pilnej akcji serwisowej. Zacinający się pedał przyspieszenia sprawiał, że jazda samochodem mogła być bardzo niebezpieczna.

Na ten moment wygląda na to, że Cybertruck to samochód dość boleśnie doświadczany przez choroby wieku dziecięcego. Zapewne w miarę produkcji nowych modeli Tesli uda się wyeliminować bolączki auta, jednak to wymaga czasu. Do tego momentu jeszcze nie raz przeczytamy o tym, co w Cybertrucku nie działa tak, jak powinno.

Źródło: Cybertruck Owners Club