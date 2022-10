Zapewne kojarzycie Cybertruck od Tesli, czyli futurystycznego pick-upa, który ma zrewolucjonizować motoryzację. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Tesla wypuściła także quada dla dzieci, o tym samym kanciastym designie. Pojazd nie cieszył się szczególnie wysoką popularnością i może to dobrze, bo okazało się, że nie spełnia wymaganych norm bezpieczeństwa.

Producent zwróci pieniądze

Cyberquad wygląda jak spełnienie marzeń dziewięciolatka przed komunią. Przypomina zminiaturyzowany pojazd Power Rangers, a dzięki skopiowaniu stylistyki z Cybertruck przypadł do gustu także ojcom. Niestety kilka tysięcy sprzedanych egzemplarzy nie nadaje się do użytku. Powód? Nie spełniają federalnych norm.

Źródło: Tesla

Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich stwierdziła, że Cyberquady muszą zostać wycofane z rynku. Pojazdy nie spełniają norm dotyczących zawieszenia i maksymalnego ciśnienia w oponach. Dodatkowo sprzedawcy pojazdów dla dzieci powinni także zadbać o stosowne wytyczne odnośnie rekomendowanego wieku i niezbędnych środków bezpieczeństwa. Niestety producent quada o tym zapomniał.

Okazuje się jednak, że nie tylko Tesla jest odpowiedzialna za ten stan rzeczy. Firma Elona Muska udzieliła jedynie licencji i doradztwa, a za produkcję odpowiada Radio Flyer, czyli amerykański przedsiębiorstwo produkujące akcesoria dla dzieci, które współpracowało już wcześniej z Teslą przy zabawkowym Modelu S. Quady były jedynie promowane logiem Tesli i sprzedawane na stronie internetowej producenta aut elektrycznych.

Radio Flyer zaleca zaprzestanie użytkowania Cyberquada i zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy. Sprawa dotyczy około 5 tysięcy sprzedanych pojazdów, ale żaden z nich nie doprowadził do poważnych wypadków lub uszczerbków na zdrowiu. Jest to zatem działanie stricte profilaktyczne.

