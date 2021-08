Tesla pod lupą NHTSA

NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration, organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo na drogach w USA chce się baczniej przyjrzeć działaniu Autopilota oraz Traffic-Aware Cruise Control, czyli adaptacyjnemu tempomatowi w samochodach Tesli. W ciągu ostatnich 4 lat odnotowano 11 wypadków, w których auta tego producenta uderzały w samochody służb ratowniczych podczas gdy Autopilot był aktywny. NHTSA chce sprawdzić, czy migające światła i specjalne malowanie w samochodach ratowniczych mogły jakoś wpłynąć na zachowanie technologii stosowanej w samochodach Tesla i czy to rozwiązanie faktycznie jest bezpieczne.

Śledztwo wszczęto akurat teraz bo tylko w 2021 roku mamy już 4 takie przypadki, co zwróciło uwagę NHTSA. W sumie odnotowano aż 11 takich zdarzeń na przestrzeni ostatnich 4 lat, z których większość miała miejsce w nocy. W ich wyniku rannych zostało 17 osób, a 1 osoba poniosła śmierć.

10/07/2021 San Diego

19/05/2021 Miami

17/03/2021 Lansing, MI

27/02/2021 Montgomery County, TX

26/08/2020 Charlotte

30/07/2020 Cochise County, AZ

22/01/2020 West Bridgewater, MA

29/12/2019 Cloverdale, IN

10/12/2019 Norwalk, CT

29/05/2018 Laguna Beach, CA

22/01/2018 Culver City, CA

Badanie obejmie wszystkie samochody Tesla z funkcją Autopilota zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych od 2014 roku. Ich liczbę szacuje się na około 765 000. Śledczy będą chcieli sprawdzić jak działa system Autopilot i jak bardzo pozwala kierowcy nie zwracać uwagi na to co dzieje się przed nim na drodze.

Wypadki związane z samochodami Tesli oraz Autopilotem to nic nowego, co jakiś czas pojawiają się informacje o takich zdarzeniach. Wyglada na to, że Autopilot może mieć pewne problemy z rozpoznaniem stojących na poboczu samochodów, niekoniecznie muszą to być pojazdy służb ratunkowych. NHTSA z pewnością podzieli się swoimi spostrzeżeniami z szerszą publicznością, ale dopiero za kilka miesięcy.

Akcje Tesli po dzisiejszej informacji spadają na giełdzie w Nowym Jorku o ponad 4%.

źródło: Electrek