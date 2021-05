Aresztowany za siedzenie na tylnym siedzeniu Tesli z autopilotem twierdzi, że Elon Musk wie co robi – a ludzie przesadzają

Aresztowali go, bo zamiast na siedzeniu kierowcy – relaksował się z tyłu Tesli na autopilocie

25 latek został aresztowany za lekkomyślną jazdę oraz nieposłuszeństwo w stosunku do funkcjonariusza patrolu kalifornijskich autostrad. Z relacji służb wynika, że otrzymali oni powiadomienie o Tesli model 3 sunącym drogą międzystanową przez Bay Bridge. Podczas próby zatrzymania pojazdu, przedstawiciele służb byli świadkami próby przedostania się na miejsce kierowcy. Po zatrzymaniu samochodu, kierowca został aresztowany. Kiedy z niego wyszedł — w rozmowie ze stacją KTVU powiedział, że sposób w jaki użytkował samochód wcale nie był niebezpieczny — niczego nie żałuje i nie zmieniłby swojego zachowania.

Właśnie zamierzam usiąść na tylnym siedzeniu, rozumiesz? Jakbym czekał, aż mój samochód się naładuje.

Ponadto młody kierowca nie szczędził też komplementów w kierunku Elona Muska, mówiąc, że:

(on) naprawdę wie co robi. Myślę że ludzie przesadzają i się po prostu boją.

Nieodpowiedzialne zachowanie to mało powiedziane — zwłaszcza w kontekście wcześniejszego wypadku. Ale przede wszystkim to co zrobił aresztowany naruszało przepisy prawne stanu Kalifornia. Automatycznie więc na usta ciśnie się pytanie: ile w tym wszystkim sprawnego marketingu, ile niezrozumienia tematu, a ile… czystej, ludzkiej, głupoty którą ktoś może przypłacić zdrowiem lub życiem?

Można długo dyskutować o tym jak Tesla prowadzi promocję swoich samochodów i oferowanych przez nich funkcji. Oczywiście wczytując się w dokładne regulaminy wiadomo, że jest to zakazane — bo kierowca zawsze musi siedzieć za kółkiem. Nie zmienia to jednak faktu, że w ostatnich tygodniach stale jesteśmy świadkami tego, że ludzie czują się zbyt pewnie. Ślepo ufają technologii, bo ilekroć siedzieli za kółkiem i byli gotowi reagować, sytuacja nigdy tego nie wymagała. Nie miałem przyjemności prowadzić nowej Tesli, więc mogę się mylić, ale… korzystanie z takiego wsparcia wydaje mi się równie głupie, co oglądanie jak ktoś inny przechodzi grę. I szczerze mówiąc – ani trochę nie dziwię się, że znudzeni kierowcy zamiast skupiać się na drodze by móc zareagować, zajmują się innymi rzeczami…

