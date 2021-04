Tesla na Autopilocie nie wyrobiła na zakręcie. Pasażerowie nie żyją

Autonomiczne samochody budzą od groma emocji. Kwestie zaufania przeplatają się z technologicznymi niuansami i etyką sztucznej inteligencji. Temat jest wałkowany od lat — i prawdopodobnie szybko się to nie zmieni. Zwłaszcza, jeżeli wypadków takich jak ten z Houston będzie więcej. Według tamtejszych urzędników Tesla która spłonęła po uderzeniu w drzewo była prowadzona automatycznie. Dwie osoby które siedziały w środku nie prowadziły samochodu: jedna z nich zajmowała przednie miejsce pasażera, druga siedziała z tyłu.

Z informacji podanych przez redakcję Click2Houston wynika, jakoby samochód miał z dużą prędkością wejść w zakręt. Niestety, nie pokonał go tak, jak należy – wypadł z trasy i uderzył w drzewo. Później auto stanęło w płomieniach, żaden z pasażerów nie przeżył. Tuż po zdarzeniu ekipa ratownicza próbowała pomóc uwięzionym ofiarom, przez kilka godzin gasząc pożar. Udało się to po wylaniu ponad 120 tysięcy litrów wody (32 tys. galonów), ponieważ akumulatory elektrycznego samochodu cały czas zapały się ponownie. Jak wynika z relacji Click2Houston — w pewnym momencie ekipa ratunkowa zatelefonowała nawet do Tesli by zapytać jak efektywnie ugasić pożar.

Two men killed after Tesla that may have been in autonomous driving or self driving mode didn’t adhere to a curve, slammed into a tree then burst into flames in the Woodlands, officials say. Firefighters say they had to call Tesla to figure out how to oust the blaze. @KPRC2 pic.twitter.com/nmhDxKeTHT

— Deven Clarke (@KPRC2Deven) April 18, 2021