“Terminator: Zero” to pierwsza animowana odsłona kultowej serii “Terminator”, która rozpoczęła się w 1984 roku filmem Jamesa Camerona. W oryginalnym filmie Arnold Schwarzenegger wcielił się w rolę bezwzględnego cyborga wysłanego z przyszłości, aby zabić Sarę Connor, matkę przyszłego lidera ruchu oporu. Film ten stał się klasykiem kina science fiction, a jego kontynuacja, “Terminator 2: Dzień sądu” z 1991 roku, ugruntowała pozycję serii jako jednej z najważniejszych w historii gatunku.

Terminator: Zero - o czym opowiada animacja Netfliksa?

Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun nowego serialu animowanego “Terminator: Zero”, który zadebiutuje na platformie pod koniec wakacji. Produkcja, stworzona przez renomowane studio anime Production I.G, koncentruje się na żołnierce, która zostaje cofnięta w czasie do roku 1997, aby zmienić losy ludzkości. Jej misją jest ochrona Malcolma Lee, naukowca pracującego nad nowym systemem sztucznej inteligencji, który może powstrzymać nieuchronny atak Skynet. Malcolm, zmagając się z moralnymi dylematami związanymi ze swoją pracą, musi jednocześnie stawić czoła bezlitosnemu zabójcy z przyszłości, który zagraża jego dzieciom.

Kolejne filmy z serii, takie jak "Terminator 3: Bunt maszyn" (2003), "Terminator: Ocalenie" (2009) i "Terminator: Genisys" (2015), rozwijały wątki związane z walką ludzkości przeciwko Skynet. Ostatnia odsłona, "Terminator: Mroczne przeznaczenie" (2019), powróciła do korzeni serii, ponownie angażując Arnolda Schwarzeneggera i Lindę Hamilton.

Terminator: Zero - zwiastu, obsada i data premiery

Serial "Terminator: Zero" to część szerszej strategii Netflixa, który intensywnie rozwija swoją ofertę animacji. W planach platformy są również serie oparte na takich markach jak "Tomb Raider", "Devil May Cry" oraz "Minecraft", a także inspirowana mitologią nordycką produkcja Zacka Snydera . W "Terminator: Zero" usłyszymy głosy takich aktorów, jak André Holland, Rosario Dawson, Ann Dowd, Sonoya Mizuno oraz Timothy Olyphant jako Terminator.

"Terminator: Zero" pojawi się na Netfliksie 29 sierpnia.