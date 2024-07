Platforma 2 na oficjalnym zwiastunie. Genialny thriller powróci tej jesieni

W 2019 roku na Netflix pojawił się nietypowy thriller sci-fi, który przez wielu widzów był porównywany do słynnego Cube. Bohaterowie uwięzieni w wielopoziomowy więzieniu mierzyli czas od zjazdu do wjazdu tytułowej platformy, dostarczającej jedzenie. Im niżej winda zjechała, tym mniej pokarmu na niej pozostawało, więc zdeterminowani bohaterowie musieli dopuszczać się nieludzkich czynów w walce o przetrwanie. Teraz koszmar powraca i wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze bardziej przerażająco.

Platforma 2 w gwiazdorskiej obsadzie – kiedy premiera?

Platforma to jedna z tych zapomnianych perełek Netfliksa, która co prawda nie przebiła się do mainstreamu, ale absolutnie nie powinna być z tego powodu bagatelizowana. Pełen metafor i kulturowych odniesień film w reżyserii Galdera Gaztelu-Urrutia jest nie tylko slasherowym show dla fanów hardcorowych wrażeń, ale też okazją do refleksji na temat ludzkiej psychiki i umiejętności adaptacji w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Dzisiejszego poranka Netflix podzielił się zwiastunem nowej odsłony, która zadebiutuje już niebawem.

Twórcy znów postawili na ten sam motyw, ale najwyraźniej nieco podkręcony – z zapowiedzi można wywnioskować, że film będzie mocniej szokował aktami kanibalizmu. Za sterami produkcji ponownie stanie ten sam reżyser, ale na ekranie zobaczymy pełen pakiet nowych twarzy – między innymi Hovik Keuchkerian, którego fani Domu z papieru mogą kojarzyć z roli Bogoty, czy Natalia Tena z obsady Gry o tron.

Platforma 2 ukaże się na Netflix już tej jesieni – premiera została zaplanowana na 4 października.

Źródło obrazka wyróżniającego: Netflix