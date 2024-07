Bogactwo premier w tym tygodniu. Oto najnowsze filmy i seriale!

Twisters

Kate Cooper, grana przez Edgar-Jones, kiedyś była łowczynią burz, ale teraz pracuje w Nowym Jorku, analizując dane pogodowe na monitorach. Jej spokojne życie zostaje przerwane, gdy jej przyjaciel Javi prosi ją o pomoc w testowaniu nowego systemu wykrywania burz. Wraca na równiny, gdzie spotyka Tylera Owensa (Powell), odważnego i charyzmatycznego influencera, który wraz ze swoją ekipą nagrywa ekstremalne burze i publikuje filmy w internecie. W miarę jak sezon burzowy staje się coraz bardziej intensywny, pojawiają się niespotykane wcześniej zjawiska pogodowe. Kate, Tyler i ich zespoły muszą stawić czoła niebezpieczeństwom, które zagrażają ich życiu, gdy burze zbiegają się w środkowej Oklahomie.

Od 19 lipca w kinach

Dziewczyna i morze

Trudy Ederle, młoda i zdeterminowana pływaczka, marzyła o dokonaniu czegoś, co wydawało się niemożliwe. Dzięki niezłomnemu wsparciu swojej starszej siostry oraz oddanych trenerów, Trudy stawiła czoła nie tylko fizycznym wyzwaniom, ale także uprzedzeniom patriarchalnego społeczeństwa. Jej droga do sukcesu była pełna trudności, ale jej niezłomna wola i determinacja pozwoliły jej stać się jedną z najlepszych pływaczek w drużynie olimpijskiej. Kulminacją jej wysiłków była 34-kilometrowa podróż z Francji do Anglii, którą ukończyła jako pierwsza kobieta, zapisując się na zawsze w historii sportu.

Od 19 lipca na Disney+

Kobieta z jeziora

Serial osadzony jest w latach 60. w Baltimore. Maddie Schwartz (Portman), gospodyni domowa i matka, postanawia zmienić swoje życie po niewyjaśnionym morderstwie, które skłania ją do podjęcia pracy jako dziennikarka śledcza. Jej ścieżki krzyżują się z Cleo Sherwood (Moses Ingram), pracowitą kobietą, która łączy macierzyństwo z wieloma pracami i zaangażowaniem w rozwój czarnej społeczności w Baltimore. W serialu występują również Y’lan Noel, Brett Gelman, Byron Bowers, Noah Jupe, Josiah Cross, Mikey Madison i Pruitt Taylor Vince.

Od 19 lipca na Apple TV+

The Bear - 3. sezon

W trzecim sezonie serialu powracają bohaterowie: Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) i Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach). Ich celem jest przekształcenie baru The Bear w wykwintny lokal. Carmy, wymagając od siebie i swojej ekipy doskonałości, stara się utrzymać na powierzchni w trudnym świecie gastronomii. Choć wielu uważa to za przegraną bitwę, Carmy nie poddaje się i dąży do osiągnięcia sukcesu, którego wszyscy pragną.

Od 17 lipca na Disney+

Those About to Die

W 79 roku n.e. Rzym, będący centrum Imperium Rzymskiego, jest najbogatszym miastem na świecie. Niewolnicy z różnych zakątków cesarstwa przybywają tu do pracy. Rzymska populacja, znudzona i niespokojna, jest trzymana w ryzach dzięki darmowemu jedzeniu oraz widowiskowym rozrywkom, takim jak wyścigi rydwanów i walki gladiatorów. Serial przenosi nas w świat igrzysk, pełen krwi, chciwości, walki o władzę i korupcji. W miarę jak ludność staje się coraz bardziej żądna krwi, pojawia się potrzeba budowy nowego stadionu do walk gladiatorów – Koloseum. Pod trybunami żyją i pracują tysiące ludzi, z których wielu zginie dla igrzysk.

Od 19 lipca na Prime Video

Cobra Kai - 6. sezon 1. część

Szósty sezon serialu będzie ostatnim i zostanie podzielony na trzy części. W finałowych odcinkach bohaterowie będą musieli zdecydować, czy i jak wezmą udział w Sekkai Taikai – mistrzostwach świata w karate. Pierwsza część sezonu zadebiutuje 18 lipca 2024 roku, druga 28 listopada 2024 roku, a finałowa część pojawi się dopiero w 2025 roku. Serial skupia się na postaciach Johnny’ego Lawrence’a, granego przez Williama Zabka, oraz Daniela LaRusso, w którego wciela się Ralph Macchio. Johnny, dawny rywal Daniela z czasów młodości, postanawia reaktywować dojo Cobra Kai, co prowadzi do odnowienia ich konfliktu.

Od 18 lipca na Netflix

Gang Zielonej Rękawiczki - 2. sezon

W najnowszym sezonie serialu akcja przenosi się w malownicze Bieszczady, gdzie bohaterki postanowiły ukryć się i zakończyć swoją przestępczą działalność. Jednak ich spokój zostaje zakłócony, gdy syn jednej z nich wpada w poważne tarapaty. Zmuszone do wyjścia z ukrycia, złodziejki muszą zmierzyć się z bezwzględnym wrogiem, aby uratować chłopca i stawić czoła nowym wyzwaniom.

Od 17 lipca na Netflix

