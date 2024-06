Katalog gier Netfliksa dostępny w ramach abonamentu regularnie się rozrasta. Dla wielu to doskonała okazja by bliżej przyjrzeć się temu, co platforma ma do zaoferowania w kwestii mobilnego grania. A od wielu miesięcy ma do zaoferowania... coraz więcej dóbr. I to zarówno na Androida jak i iOS. Nie oznacza to jednak, że gigant powiedział już swoje ostatnie słowo — wręcz przeciwnie. Platforma dopiero się rozkręca i w nowym zwiastunie zapowiada aż czternaście nowych produkcji, które w niedalekiej przyszłości trafią do ich katalogu. Spora część z nich doczekała się już nawet oficjalnej daty premiery!

14 nowych gier zmierza do katalogu Netfliksa, a co wśród nich?

Platforma coraz mocniej inwestuje w rozwój nie tylko sekcji z filmami i serialami, ale także tej z grami. Widać to jak na dłoni, bo każda zapowiedź niesie za sobą jakieś kultowe produkcje. Tym razem ich stężenie może i jest nieco mniejsze niż ostatnim razem, ale! Firma inwestuje nie tylko w licencje, ale także produkcje autorskie (często powiązane z ich hitowymi produkcjami), które w gruncie rzeczy są również nienaganne. Dlatego myślę że wszyscy, którzy chociażby od czasu do czasu lubią spędzić czas w świecie cyfrowej rozrywki, powinni dać im szansę.

Wśród gier które doczekały się daty premiery na Netflixie znalazły się:

Netflix Stories: Perfect Match – trafi do katalogu Netflix Games już 6 czerwca;

– trafi do katalogu Netflix Games już 6 czerwca; The Case of the Golden Idol – trafi do katalogu Netflix Games już 11 czerwca;

– trafi do katalogu Netflix Games już 11 czerwca; Hearts – trafi do katalogu Netflix Games już 18 czerwca;

– trafi do katalogu Netflix Games już 18 czerwca; Cozy Grove: Camp Spirit – trafi do katalogu Netflix Games już 25 czerwca;

– trafi do katalogu Netflix Games już 25 czerwca; Too Hot to Handle 3 – trafi do katalogu Netflix Games już 23 lipca;

– trafi do katalogu Netflix Games już 23 lipca; The Dragon Prince: Xadia – trafi do katalogu Netflix Games już 30 lipca;

– trafi do katalogu Netflix Games już 30 lipca; Arranger: A Role-Puzzling Adventure – trafi do katalogu Netflix Games tego lata!

Ponadto platforma wspomniała o siedmiu kolejnych tytułach, które nie mają jeszcze konkretnej daty. Znalazły się jednak na wspomnianej liście niedalekich premier, ale skoro nie załapały się do kategorii słonecznego lata, to zakładam że zasilą one tamtejszą bazę jeszcze w... tym roku? Wśród tych produkcji znalazły się:

Don’t Starve Together ;

; Harmonium: The Musical ;

; Lab Rat ;

; Netflix Stories: Emily in Paris ;

; Netflix Stories: Selling Sunset ;

; Rotwood ;

; Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game.

Lista wygląda naprawdę solidnie i trudno jej odmówić rozmachu. Tym razem co prawda zabrakło tam premier na miarę Grand Theft Auto które to jakiś czas temu zasiliło katalog platformy, ale też grzechem byłoby narzekać. Sporo hitów od niezależnych twórców, które cieszą się uznaniem na innych platformach (m.in. Don't Starve Together, Rotwood) teraz będzie na wyciągnięcie ręki dla wszystkich abonentów. Czyli tak naprawdę milionów ludzi na całym świecie. Bez żadnych dopłat i to dostępnych na sprzętach, które... i tak już mają w domu!