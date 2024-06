Netflix czeka wielka przemiana. Oto co zmieni się na telewizorach!

Netfliksowi zmiany nigdy nie były straszne. Platforma, podobnie jak Spotify, od lat potrafi bawić się interfejsem i z dnia na dzień wprowadzać ogromne zmiany nie oglądając się za siebie. W tym temacie najwyraźniej nic się nie zmieniło, bo jak czytamy na The Verge: właśnie trwają testy zupełnie nowego wyglądu platformy na telewizorach!

Źródło: TheVerge

Nowa aplikacja Netflix na telewizorze. Co się zmieni?

Z porównaniem do obecnej wersji platformę czeka naprawdę wiele ważnych zmian. Przede wszystkim wszystko zostanie bardziej zwarte i skoncentrowane, przez co łatwiej będzie zdobyć informacje na temat wybranego filmu czy serialu. W obecnej formie to na górze strony wyświetlane są tytuły i zwiastuny. W nowej wersji wystarczy wybrać interesującą nas pozycję, a gdy pozostawimy tam przez chwilę kursor: otrzymamy szybki podgląd bezpośrednio w kafelku. Tuż pod nim zaś cały zestaw podstawowych informacji: krótki opis, przynależność gatunkowa, kiedy produkcja miała premierę i ile liczy sobie odcinków.

Często widzimy, jak użytkownicy wykonują gimnastykę oczami, gdy skanują interfejs strony głównej. Naprawdę chcieliśmy, aby mogli łatwiej zorientować się, czy dany tytuł jest dla nich odpowiedni. — powiedział przedstawiciel Netflixa w rozmowie z The Verge

Ponadto zmieni się także sposób nawigacji. W nowej wersji aplikacji firma rezygnuje z menu po lewej stronie na rzecz umiejscowienia wszystkiego na górnej belce. Znalazły się tam sekcje takie jak: wyszukiwarka, strona domowa, seriale, filmy oraz mój Metflix. Jeżeli obawiacie się, że każdorazowo trzeba będzie scrollować na górę by się tam dostać to spokojnie. Przedstawiciel Netflixa uspokaja, że wystarczy skorzystać z przycisku "cofnij" na pilociwe, by się tam szybko dostać.

Źródło: TheVerge

Kiedy nowy wygląd Netfliksa dla wszystkich?

Póki co nie wiadomo jeszcze kiedy wszyscy doczekamy się nowego wyglądu platformy. Obecnie trwają testy nowego interfejsu na niewielkiej grupie użytkowników. Gdy te wypadną pomyślnie — platforma planuje wdrożyć je dla wszystkich. Przedstawiciele platformy twierdzą, że jeśli wszystko pójdzie gładko: nowy wygląd powinien trafić do wszystkich w ciągu najbliższych kilku miesięcy.