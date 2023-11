Terminal w Windows 11 potężny jak nigdy. Wszystko dzięki Microsoftowi

Terminal - po prostu wiersz polecenia w Windows 11 - wzbogacono o dostęp do ChatGPT. Na razie opisywana integracja jest obecnie dostępna w wersji Canary Terminala, co jest częścią strategicznego planu Microsoftu dotyczącego testowania innowacyjnych funkcji w środowisku deweloperskim, zanim zostaną one udostępnione szerszemu gronu użytkowników.

Dzięki wprowadzeniu "AI Chat", użytkownicy Terminalu mogą teraz korzystać z możliwości sztucznej inteligencji do tworzenia skomplikowanych poleceń, analizowania i rozwiązywania błędów, a także uzyskiwania szczegółowych rad dotyczących wpisywanych poleceń. Strategia Microsoftu zakłada, że Terminal będzie wykorzystywał sztuczną inteligencję do interpretacji poleceń, takich jak "DISM", oraz do diagnozowania błędów, które mogą pojawiać się w trakcie ich wprowadzania. Co więcej, AI może proponować alternatywne rozwiązania lub polecenia, gdy oryginalne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Jak zauważono na GitHubie, Microsoft wprowadził te zmiany w zeszłym tygodniu realizując obietnice z konferencji Build 2023. Aby w pełni korzystać z AI Chat, użytkownicy potrzebują dostępu do usługi Azure OpenAI, która nie jest ogólnodostępna. Wychodzi więc na to, że na razie jedynie deweloperzy będą mogli przetestować to rozwiązanie - ale przecież o to chodzi Microsoftowi. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek MS zdecyduje się na udostępnienie jej szerzej - być może zrobi to w bardzo okrojonej formie.

Aby skorzystać z ChatGPT w Terminalu, należy najpierw pobrać i zainstalować aplikację Terminala (w wersji Canary) z GitHuba - oczywiście na Windows 11. Należy go następnie odpowiednio skonfigurować pod kątem kluczy API Azure OpenAI.

Tak skonfigurowany Terminal łączy się z odpowiednim modelem (taką jak ChatGPT-3.5 lub inny preferowany model). Największym atutem Terminal Chat jest jego niezwykła szybkość reakcji oraz zdolność do adaptacji. Po wybraniu sugestii wygenerowanej przez AI, jest ona automatycznie wklejana do linii poleceń Terminala, umożliwiając użytkownikowi przejrzenie i ewentualną modyfikację polecenia przed jego wykonaniem.

Odpowiedzi sztucznej inteligencji są specjalnie dostosowane do danego środowiska - Terminala lub PowerShell. AI sama rozpoznaje, z czego korzysta użytkownik i do tego dostosowuje swoje odpowiedzi, co oczywiście podnosi wygodę korzystania z tego rozwiązania. Integracja ChatGPT z Windows Terminal otwiera nowe możliwości dla użytkowników, umożliwiając im wykorzystanie zaawansowanych możliwości AI w codziennej pracy z Terminalem. W tym kryje się naprawdę duży potencjał. Może się wkrótce okazać, że użytkownicy będą częściej korzystać z Terminala, którego składnię i komendy trzeba dobrze rozumieć, aby z niego efektywnie korzystać. Za niedługo, to może być kompletnie niepotrzebne i właściwie każdy będzie mógł w nim działać dokładnie tak, jak świetnie wykwalifikowany specjalista.