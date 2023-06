Revolut to aplikacja finansowa oferująca szereg możliwości. Od wymiany walut po korzystnym kursie, przez płacenie za zakupy dedykowaną kartą, po przesyłanie pieniędzy, a na korzystaniu z dodatkowych usług jak inwestowanie czy ubezpieczenia kończąc. Swoją historię na rynku zaczynał jako fintech oferujący wygodne wymiany walut z poziomu aplikacji mobilnej z możliwością posługiwania się kartami płatniczymi do płacenia za zakupy stacjonarne, online, wygodne wypłacanie gotówki w obcych walutach w bankomatach na zagranicznych wyjazdach i przelewanie pieniędzy znajomych - także mieszkającym za granicą.

Dziś Revolut to nie tylko wymiana walut i wygodne zakupy online w międzynarodowych sklepach. To rozbudowana usługa finansowa oferująca karty debetowe i kredytowe, dostęp do inwestycji na giełdach (także kryptowalut), możliwość inwestowania w złoto, pallad, platynę lub srebro, kredyty ubezpieczenia, zwroty za zakupy (cashback), a od kilku miesięcy także rosnący na popularności format Pay Later z rozdzieleniem płatności za zakupy na trzy wygodne miesięczne spłaty. Teraz firma wprowadza nową usługę, która zainteresuje najbardziej wymagających klientów - a zaraz tych, dla których wysokie opłaty nie stanowią większego problemu.

Revolut Ultra. Co oferuje najwyższy plan w aplikacji?

Revolut Ultra, bo o nim mowa, zapowiedziany został na początku roku. Firma reklamowała go jako najbardziej rozbudowany plan oferujący masę ciekawych rozwiązań zarezerwowanych wyłącznie dla użytkowników, którzy zdecydują się płacić najwięcej. Ile? Za dostęp do Revolut Ultra trzeba zapłacić 260 zł miesięcznie lub 2520 zł z góry. Co dostaną w zamian? To przede wszystkim karta Mastercard pokryta platyną odblokowująca dodatkowe benefity użytkownikom planu Ultra. Mają oni dostęp do wszystkich usług i korzyści dostępnych dla użytkowników planów Standard, Plus, Premium i Metal oraz dodatkowo:

niższe opłaty za transakcje giełdowe (do 10 transakcji giełdowych bez prowizji miesięcznie)

dodatkową ochronę rezygnacji z podróży i wydarzeń (do 5000 euro)

bezpłatne karty wstępu do saloników do użytku osobistego oraz możliwość zakupu kart dla gości

dziesięciokrotnie większy limit bezpłatnych wypłat z bankomatów niż w przypadku użytkowników planu Standard (bezpłatne wypłaty do 7,500 zł)

partnerstwa w ramach planu

ubezpieczenie zakupów - od kradzieży lub uszkodzenia, do kwoty 10 tys. euro

nawet 1% cashbacku za każdą transakcję z Ultra

dodatkowe subskrypcje w ramach planu: Sleepcycle Premium, Picsart Gold, Financial Times w wersji Premium, Freeletics Coach, Nord VPN Complete, Tinder Gold oraz członkostwo WeWork Pass 3

priorytetową usługę oddzwaniania oraz inne korzyści, które będą pojawiać się w przyszłości

Pierwsi użytkownicy aplikacji Revolut już na dniach będą mogli skorzystać z nowej planu. A podobno jest ich całkiem sporo. Jak informuje firma, planem Ultra zainteresowało się już 430 tys. osób z całego świata, z czego 15 tys. z nich znajduje się w Polsce. Ci, którzy zapisali się do listy oczekujących, powinni spodziewać się powiadomienia, które poinformuje ich o możliwości przejścia na wyższy plan. Ilu będzie chętnych do płacenia 260 zł miesięcznie za dodatkowe atrakcje, platynową kartę i większe limity transakcji? Na konkretne liczby będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.