Drugi plan – Perfekt Match, kosztuje 5 zł więcej, i tu już do nielimitowanych rozmów i wiadomości dochodzi nam 20 GB transferu danych, czyli kopia poprzednie oferty z jedną różnicą, za kumulowanie niewykorzystanych danych musimy dopłacić 5 zł, a więc robi się nam już miesięczna opłata na poziomie 30 zł. Dla osób, które potrzebują jeszcze więcej transferu dostępny jest jeszcze trzeci plan – Ekstra Match, z nielimitowymi rozmowami i wiadomościami oraz z 30 GB transferu danych w cenie 35 zł miesięcznie – tutaj również dopłata 5 zł do kumulowania danych, razem wychodzi więc 40 zł.

Wszystkie 3 plany to oferta na kartę, więc nie wiążą się z zaciąganiem zobowiązań z operatorem na jakiś długi czas. Mają też znamiona oferty subskrypcyjnej, dzięki którym nie trzeba się martwić i pamiętać o doładowaniach co miesiąc, wystarczy do aplikacji mobilnej, która zbiera świetne oceny w sklepach mobilnych, podpiąć kartę płatniczą i comiesięczne opłaty pobierane będą automatycznie.

Co dalej? Wiadomo, że operatorzy wirtualni i infrastrukturalni to zależne organizmy, tak więc, jeśli Play podniósł ceny dla swoich klientów siłą rzeczy mogliśmy się spodziewać, że wcześniej czy później i operatorzy wirtualni poczynią kroki w tym kierunku. Kolejnym operatorem na nadajnikach Play jest Virgin Mobile, więc z jego strony spodziewałbym się w następnej kolejności zmian w ofercie. Ewentualnie zostaną wchłonięci przez tego fioletowego operatora na mocy umowy z 2018 roku (więcej na ten temat w osobnym tekście – Play przejmie Virgin Mobile do 2020 roku!?).

Ze strony Orange myślę, że na razie nie musimy się niczego obawiać, nie udostępniają swojej infrastruktury operatorom wirtualnym, a swojej submarki nju mobile raczej nie ruszą, mają tam milion zadowolonych klientów. T-Mobile ze swoim Heyah nie robi nic od dłuższego czasu. Pozostają jeszcze operatorzy wirtualni na nadajnikach Plusa, którzy cały czas oferują atrakcyjne plany, zwłaszcza Lajt Mobile i Otvarta, no ale Plus jako jedyny nie podniósł jeszcze swoich cen, więc tu też na razie powinno być spokojnie.