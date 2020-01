Nju mobile wystartowało ze swoją rewolucyjną ofertą na tamte czasy i nawet do dziś – 24 kwietnia 2013 roku, skorzystało z niej tego samego miesiąca 53 klientów, którzy dostaną teraz od tego operatora specjalny upominek (gadżety). Pozostali, czyli milion klientów, którzy w ciągu tych kilku lat dołączyli do nju otrzyma 1 000 000 GB do równego podziału.

Mariusz Gaca, wiceprezes Zarządu ds. rynku konsumenckiego Orange Polska:

Gdy ponad 6 lat temu uruchamialiśmy nju mobile zaproponowaliśmy klientom coś zupełnie nowego. Prostą i tanią ofertę bez limitów i długoterminowej umowy. To była rewolucja na rynku. Klienci docenili takie podejście i są z nami, bo tego chcą, a za staż dostają coraz większy pakiet gigabajtów do wykorzystania. Dziś najlepiej widać jak dobrze ten pomysł się sprawdził, bo już milion osób korzysta z nju mobile.

Kim są ci klienci? Nju mobile zdradza, że większość z nich, bo 70% korzysta z oferty abonamentowej bez zobowiązania z miesięcznym okresem wypowiedzenia. To przede wszystkim mieszkańcy większych miast, w wieku pomiędzy 31 a 45 lat, którzy do nju mobile dołączyli dzięki rekomendacji znajomych lub rodziny.

Prezes Orange pod koniec 2017 roku mówił, że z oferty nju mobile korzysta 800 tysięcy klientów z czego 500 tysięcy z oferty abonamentowej, tak więc skoro dziś jest już milion i 70% „abonamentowców”, to mówimy o przyroście 200 tysięcy i to tylko do oferty na abonament. Trudno się temu dziwić, oferta na abonament choć jest łudząco podobna do oferty na kartę, jednak niesie ze sobą dużo więcej korzyści, na przykład w postaci wygody korzystania, roamingu w UE wg RLAH czy dodatkowej usługi numeru dodatkowego za zaledwie 9 zł miesięcznie czy dodatkowego internetu mobilnego za 19 zł.

Aktualnie w ofercie nju mobile na abonament mamy trzy plany, ale najpopularniejszy jest ten środkowy za 29 zł, w którym mamy dostępne nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne w kraju i w roamingu UE, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i w roamingu UE oraz 10 GB transferu danych (w tym 3,07 GB w roamingu UE), które to rosną dzięki usłudze „im dłużej, tym lepiej” do 20 GB po pół roku, 25 GB po roku i do 30 GB po dwóch latach w sieci. Pierwszy plan za 39 zł miesięcznie różni się paczką danych, na start dostajemy 20 GB, które rośnie do 60 GB po dwóch latach.

Jednak najlepsze w tej ofercie nju mobile jest to, że po wykupieniu numeru dodatkowego za 9 zł (40% klientów nju mobile korzysta z dwóch lub więcej numerów), drugi numer może korzystać z tych samych usług, co numer główny, a jedynie transfer danych jest do podziału, co przy tak dużych paczkach nie powinno być problemem. Tak więc w takim przypadku, w pierwszym planie za 48 zł – 24 zł za numer mamy pełen no limit na rozmowy i wiadomości i 60 GB do podziału po dwóch latach, a w drugim za 38 zł – 19 zł za numer podobnie, tylko z mniejszym transferem 30 GB do podziału. Nic, tylko brać.