Teraz możesz pomóc Ukrainie... kupując system operacyjny

Planowaliście wypróbować nowy system operacyjny? Teraz możecie to zrobić jednocześnie wspierając akcje humanitarne za naszą wschodnią granicą.

Rodzina systemów Linux jest duża i bardzo różnorodna. Z racji na to, że większość z nich to oprogramowanie darmowe, nie ma problemu z testowaniem różnych opcji i sprawdzaniem, który z nich najbardziej nam pasuje. Sam obecnie sprawdzam dla siebie dystrybucję nazwaną Elementary OS i o moich przygodach z Linuxem możecie poczytać tutaj. Jak już wspomniałem, większość dystrybucji jest darmowa, są jednak od tego wyjątki. Czasem za specjalnie tweakowaną wersję systemu twórcy proszą o wniesienie opłaty. Tak jest właśnie w przypadku ZorinOS, którego wersja 16.1 właśnie ujrzała światło dzienne.

Kupując Zorin OS 16.1 Pro wspierasz Ukrainę

Zorin OS to jeden z tych systemów, który jest skierowany do początkujących użytkowników i osób, które dopiero chcą spróbować swoich sił z Linuxem. U nas system ten przetestował Daniel i wypowiadał się o nim bardzo pozytywnie. Zorin wyróżnia się przede wszystkim bardzo tradycyjnym i znanym z Windowsa/MacOS interfejsem oraz chociażby obsługą takich rozszerzeń jak EXE czy AppImage, dzięki czemu baza oprogramowania jest tu wręcz olbrzymia. Wersja Pro nie różni się tak bardzo od standardowej, jednak oferuje dodatkowe style interfejsu oraz ma zainstalowany szereg aplikacji przeznaczonych chociażby dla branży kreatywnej. Kosztuje ona 39 dolarów, więc całkiem sporo, jednak teraz istnieje o jeden powód więcej by taki zakup rozważyć.

Wraz z wypuszczeniem wersji 16.1, która przynosi z sobą wsparcie dla najnowszego hardware'u (m.in. procesory Intela 12. genracji czy pady Dual Sense) twórcy Zorina ogłosili, że cały dochód ze sprzedaży systemu w najbliższym tygodniu zostanie przekazany dla organizacji charytatywnych wspierających akcje humanitarne na Ukrainie. Jeżeli więc planowaliście zmianę swojego systemu na nowy - teraz może być na to dobry moment, ponieważ kupując ulepszoną wersję zyskujecie nowe możliwości a jednocześnie - pomagacie ratować życie i zdrowie osób, które padły ofiarą bezpodstawnej agresji. Link to strony, z której możecie pobrać ZorinOS 16.1 i poczytać o akcji znajduje się tutaj.