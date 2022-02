Chińczycy zastępują Facebooka (Meta). I... po prestiżu

Nie jest to jedyna azjatycka firma na liście, ale jak na razie jedyna z Chin. W grupie najbardziej wartościowych przedsiębiorstw znalazło się tajwańskie TSMC wyceniane na 600,3 mld dolarów. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company jest prawdziwym gigantem, jeżeli chodzi o dostarczanie czipów do elektroniki sprzedawanej właściwie na całym świecie. Wszystko to dzieje się w momencie, gdy Meta zalicza kolejne spadki: wycena na poziomie 565 mld dolarów daje 11 lokatę, czyli tuż poza najlepszą dziesiątka. Co jak co, ale gigant nie ma w ostatnim czasie szczególnie dobrej passy, jeżeli chodzi o ceny akcji, a także ogólny wizerunek giganta. Niedawne słowa europejskich polityków, którzy wcale nie uważają że nasz kontynent bez Facebooka byłby koszmarem były głośne właściwie na całym świecie. Meta nie chce się ugiąć w kontekście transferu i przetwarzania danych Europejczyków poza granice UE.

Tencent natomiast w zestawieniu 10 najlepszych pojawiał się już wcześniej - było to w kwietniu 2017 roku. Jego wartość rynkowa wynosiła wtedy 279 miliardów dolarów i transfer na wyższe miejsce chińskiego giganta spowodował, że z rankingu wypadło Wells Fargo. Przetasowania w kręgu najlepszych to jednak zupełna norma. Wcześniej, na początku 2021 roku Tencent był warty już niemal bilion dolarów, jednak ze względu na posunięcia Chińskiego rządu, kapitalizacja wszystkich firm z Państwa Środka gwałtownie spadła - również Alibaba której właścicielem jest Jack Ma pożegnało się z miejscem wśród najlepszych. Współzałożyciel Tencent - Pony Ma w tym momencie dysponuje majątkiem wartym około 48,9 mld dolarów. W szczytowym okresie było to jednak nawet 75,1 mld - jeszcze w styczniu 2021 roku.

A co dalej z Facebookiem?

Facebook bardzo wierzy w rozwój metaverse, rzeczywistości wirtualnej która będzie przedłużeniem tej poza światem cyfrowym. Samo przemianowanie Facebook na Meta jest wyrazem parcia ku idei, która... na razie nie zyskuje szczególnie szerokiego poklasku. No, chyba że mówimy o firmach, które otwierają swoje oddziału w metaverse. Jak na razie są to jednak działania eksperymentalne, trudno mówić o tym w kategorii szczególnie poważnych poczynań.

W 1998 roku, Tencent - po jego założeniu był skoncentrowany głównie na tworzeniu rozwiązań komunikacyjnych - w jego dorobku znajduje się między innymi niezwykle popularny w Azji WeChat. W ciągu nieco ponad dekady od startu platformy, program urósł aż o 1,26 mld użytkowników. Szacuje się, że do podobnych zestawień ciągle będą dołączać kolejne firmy z Chin oraz kontynentalnej Azji - istotnie pomniejszając reprezentację amerykańskich podmiotów w rankingach. Czy to oznacza, że następuje poważna zmiana w kwestii światowych liderów biznesu? Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.