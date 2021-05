Niemniej na tyle zainteresował mnie ten sondaż, z którego wyciągnięto ten wykres, że postanowiłem go dziś zamówić i sprawdzić jak to wygląda w odniesieniu do pozostałych wiodących mediów w Polsce – telewizyjnych i radiowych.

Od października wyraźnie pogorszyły się oceny mediów publicznych – TVP oraz publicznego radia, a także Radia Maryja. Spadek ocen TVP jest na tle jej notowań wyjątkowo głęboki, po raz pierwszy odsetek głosów krytycznych (44%) przewyższył liczbę pozytywnych opinii (40%). pic.twitter.com/91OflN4Ixp — CBOS (@CBOS_Info) May 11, 2021

Ocena stacji telewizyjnych w Polsce

Zerknijmy najpierw na dokładne dane liczbowe odnoszące się do oceny najpopularniejszych stacji telewizyjnych w Polsce.