Do tej pory dzieliliśmy się z Wami rankingami ogólnopolskimi słuchalności stacji radiowych w Polsce. Dziś będzie nieco inaczej i sprawdzimy, jakich stacji najchętniej słuchają mieszkańcy Warszawy, Łodzi, Krakowa, Wrocławia, i Poznania, czyli w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców, a więc najbardziej atrakcyjnych dla rozgłośni lokalizacji, no i w których jest największa konkurencja z licznymi stacjami do wyboru.

W przypadku ogólnopolskich rankingów słuchalności, najpopularniejsze stacje radiowe nie zmieniają się zbytnio od lat. Najchętniej słuchaną stacją FM w Polsce z ogromną przewagą na drugą rozgłośnią Radiem ZET, jest RMF FM. Później jest już kolejna przepaść.

Stacje ogólnopolskie styczeń 2019 :

marzec 2019 kwiecień 2019 :

czerwiec 2019 lipiec 2019 :

wrzesień 2019 październik 2019 :

grudzień 2019 styczeń 2020 : marzec 2020 Radio RMF FM 27,50% 27,00% 28,30% 28,40% 29,20% Radio ZET 12,00% 12,10% 12,30% 12,50% 12,90% Trójka – Program 3 Polskiego Radia 5,20% 5,30% 4,60% 5,30% 5,30% Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 5,20% 6,10% 6,10% 5,30% 5,20% VOX 3,40% 4,00% 3,40% 3,40% 3,20% AntyRadio 2,00% 2,20% 2,10% 2,20% 2,20% Radio TOK FM 2,10% 2,10% 1,90% 2,50% 2,20% RMF Classic 1,50% 1,20% 1,10% 1,60% 1,40% Radio Maryja 1,90% 1,50% 1,20% 1,40% 1,40% Polskie Radio 24 0,50% 0,40% 0,60% 0,60% 0,60% Radio Muzo.fm 0,30% 0,30% 0,40% 0,40% 0,40% Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,30% RadioTrack, Kantar Polska S.A., udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat, N = 30 009 997

Nieco inaczej wygląda to, gdy spojrzymy na ranking najchętniej słuchanych stacji w największych miastach w Polsce. Jak wspominałem w tym miastach jest największy wybór rozgłośni w eterze, więc i skład pierwszej dziesiątki jest nieco inny.

Najpierw zerknijmy na uśrednione dane z wymienionych miast. Pierwsze miejsce rzecz jasna nie zmienia się tu, RMF FM z 17,1% udziału w słuchalności (spory wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym), z dużą przewagą nad drugim miejsce TOK FM, a Radio ZET w tym przypadku zamyka podium. Dalej mamy Radio ESKA – wszystkie stacje na podobnym poziomie około 8%, piąta jest Trójka, jedyny przedstawiciel publicznego radia w TOP 10, Radio Złote Przeboje, Antyradio, Vox FM, RMF Classic i Audytorium 17. Jak widać nie znalazło się tu miejsce dla Programu I Polskiego Radia, którego w dużych miastach słuchają już śladowe liczby rodaków.

Najpopularniejsze stacje radiowe w Warszawie

Dla dokładnego poglądu, jak to wygląda w tych miastach, zobaczmy dokładne rankingi w poszczególnych lokalizacjach. W stolicy jest chyba największy wybór rozgłośni, na liście znalazło się aż 26 stacji, ale też być może z tego powodu nie ma jakieś mocno odstającej rozgłośni. Na uwagę zasługuje tu fakt, że Radio ZET, które powstało w Warszawie straciło pozycję lidera w ostatniej fali badania na rzecz RMF FM.

Relatywnie dużą słuchalność ma w Warszawie radiowa „Trójka”, czego nie można powiedzieć o Programie I Polskiego Radia, które ze słuchalności na poziomie 6,30% w roku ubiegłym, spadło do 3,80%.

Warszawa kwiecień 2018 : wrzesień 2018 październik 2018 : marzec 2019 kwiecień 2019 : wrzesień 2019 październik 2019 : marzec 2020 Radio RMF FM 8,70% 9,60% 9,30% 11,70% Radio ZET 12,50% 10,10% 13,00% 11,40% Radio TOK FM 8,50% 9,10% 9,50% 11,30% Trójka – Program 3 Polskiego Radia 8,10% 8,30% 7,50% 8,20% Radio ESKA Warszawa 6,40% 7,10% 5,60% 7,50% Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości)/ do 2013-11 Radio Eska Rock 6,10% 6,40% 5,00% 4,70% Radio RMF Classic (Warszawa) / badane od 10.2010 3,30% 4,50% 3,80% 4,40% Radio Złote Przeboje 100,1 FM (Warszawa) / do 2015-07 Radio Złote Przeboje Pogoda 100,1 FM (Warszawa) 4,90% 2,60% 3,60% 4,20% Radio Eska Rock (Warszawa) / do 2013-11 Radio VOX FM (Warszawa) 4,80% 4,40% 3,10% 4,10% Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 5,80% 3,90% 6,30% 3,80% Antyradio / do 2015-01 Radio ZET Chilli 3,60% 2,70% 3,80% 3,20% Radio Pogoda (Warszawa) / do 2015-07 Radio Nostalgia (Warszawa) 4,90% 4,30% 3,60% 2,50% Rock Radio 103,7 FM (Warszawa) / do 2014-01 Radio 103,7 Roxy FM (Warszawa) 1,30% 2,50% 2,20% 2,50% Radio Wawa (Warszawa) 3,10% 2,80% 2,60% 2,50% Meloradio (Warszawa) / do 2017-08 Radio ZET Gold (Warszawa) 1,90% 2,70% 2,90% 2,50% Radio Plus Warszawa 1,70% 2,80% 2,50% 2,10% Radio RMF MAXXX (Warszawa) 2,20% 1,90% 3,00% 2,10% Radio Kolor 103 FM (Warszawa) 2,80% 2,80% 2,10% 1,90% Radio Chillizet / do 2017-05 Radio ZET Chilli (Warszawa/Kraków) 2,00% 2,50% 1,70% 1,60% Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,90% 1,00% 1,30% 1,30% Radio Maryja 0,80% 1,50% 0,70% 1,10% Akademickie Radio Kampus (Warszawa) 1,10% 1,00% 1,40% 1,00% Radio Muzo.fm / do 2014-09 Radio PiN 0,60% 1,20% 1,30% 1,00% Polskie Radio 24 / do 2016-08 Czwórka – Program 4 Polskiego Radia 1,70% 1,30% 1,40% 0,70% Radio Warszawa 0,50% 1,20% 0,60% 0,70% Radio Wnet — 0,70% 0,50% 0,60% RDC – Radio dla Ciebie (Warszawa) / do 2016.03 Polskie Radio RDC (Warszawa) 1,00% 0,60% 0,90% 0,60% N= 2491 2390 2367 2494 RadioTrack, Kantar Polska S.A., udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat

Najpopularniejsze stacje radiowe w Łodzi

W Łodzi mamy nieco mniejszy wybór stacji w eterze, ale pierwsza trójka wygląda podobnie, jedynie w miejsce TOK FM znalazło się tu Radio ESKA.