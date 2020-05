Przechodzimy już do tej niechlubnej dla telewizji publicznej kategorii, czyli listy stacji, które Polacy najchętniej wymieniliby na któreś z pozycji multipleksu marzeń. Czołówkę otwiera telewizja Trwam, którą prawie 80% widzów chciałby wymienić na inną stacje, na drugim miejscu mamy Polo TV, co nieco dziwi, bo oglądając czasem relacje z koncertów disco polo można by odnieść wrażenie, że to ulubiony gatunek muzyczny wielu rodaków. Ale to może tak jak z teatrem, w telewizji niewiele osób ogląda, a na niektóre spektakle na żywo kupić bilet graniczy z cudem.

Dalej mamy pierwszą publiczną stacje, przeznaczoną dla najmłodszych TVP ABC, co też może dziwić, bo to jedyna stacja dla dzieci w naziemnej telewizji. Tuż za nią mamy TVP 1, WP, Zoom. Na kolejnym miejscu kolejny kanał telewizji publicznej TVP Kultura, eska TV, Metro oraz zamyka pierwszą dziesiątkę stacji do wymiany TVP 2.