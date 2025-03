Ten SOR już nie zgubi pacjenta. Rewolucyjna technologia w Polsce

Szpitalne Oddziały Ratunkowe nie należą zapewne do przyjemnych miejsc, ale większość z nas gdy się tam pojawia, to robi to z konieczności, ale dla własnego widzimisię. Aby lepiej zarządzać poszkodowanymi prowadzony jest tzw. triage, czyli ocena stopnia zagrożenia życia podzielona zazwyczaj na 3 kategorie. Pacjenci otrzymują zazwyczaj opaski - zieloną, żółtą i czerwoną, w zależności od tego jak mocno są poszkodowani. Kliniczny Oddział Ratunkowy (KOR) działający przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdański zamierza iść jednak jeszcze o krok dalej i stosować opaski, które monitorują funkcje życiowe pacjentów, a także potrafią ich zlokalizować.

Reklama

Nowa technologia w UCK

Wprowadzenie opasek monitorujących ma na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów na dużym i często zatłoczonym oddziale, który przyjmuje nawet 100 pacjentów dziennie. Dzięki nim personel medyczny może szybko zareagować na nagłe pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, a także odnaleźć go problemy pojawią się w jakimś odosobnionym miejscu, np. w toalecie. Ta podwójna funkcja sprawia, że opaski stają się bardzo nowatorskim rozwiązaniem, a co najważniejsze wcale nie są drogie. Ich koszt szacuje się obecnie na około 100 złotych. W tej chwili trwają testy tego rozwiązania wśród pracowników KOR. Jeśli wypadną pomyślnie, to rozwiązanie to będzie stosowane również wśród pacjentów.

źródło: UCK Gdańsk / Materiały prasowe

Według ordynatora KOR - prof. dr hab. n. med. Mariusza Siemińskiego, takie rozwiązania nie są jeszcze stosowane na innych polskich oddziałach ratunkowych. Wprowadzenie opasek monitorujących w UCK w Gdańsku to krok w kierunku nowoczesnej opieki medycznej, wykorzystującej technologie telemedyczne do monitorowania stanu zdrowia pacjentów i zapewnienia im większego bezpieczeństwa.