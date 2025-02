Ten sklep stale rozpieszcza klientów. Gratisów nigdy za wiele

Co w tym tygodniu Epic Games Store przygotowało za darmo? Będzie w co grać!

Sklep Epic Games Store przyzwyczaił nas do ofert, w ramach której każdego tygodnia rozdawane są darmowe gry – i to nie tylko w w okresie świątecznym. W ostatnich miesiącach gracze mogli za darmo zdobyć takie tytuły jak Football Manager 2024, który na ten moment nie doczeka się kontynuacji, oraz Sniper Ghost Warrior Contracts. Wśród darmowych gier znalazły się także Bear and Breakfast, Empyrion - Galactic Survival oraz Outliver: Tribulation. Gracze mogli zdobyć bez wydawania pieniędzy m.in. Invincible Presents: Atom Eve oraz Kardboard Kings.

Jednak to minione Święta Bożego Narodzenia były najbardziej atrakcyjnym czasem dla dla ludzi szukających darmowej rozrywki. W ofercie znalazły się The Lord of The Rings Return to Moria, Vampire Survivors, Astrea: Six Sided Oracles, TerraTech, Wizard of Legend, Dark and Darker – Legendary Status, DREDGE, Control, Ghostrunner 2, HOT WHEELS UNLEASHED, KILL KNIGHT, Orcs Must Die! 3, Redacted, Sifu, Deliverance oraz Hell Let Loose. Hit za hitem, nie tylko od małych wydawców. Dawno tak dobrze nie było.

Styczeń 2025 przyniósł nam kilka fajnych pozycji, za które nie trzeba płacić nawet złotówki. Było m.in. Escape Academy, Behind the Frame: The Finest Scenery czy Undying. W zeszłym tygodniu sklep ponownie zaskoczył oferując dwie darmowe gry. Były to Beyond Blue i HUMANKIND, które można było odebrać do wczoraj. Teraz oferta się zmieniła. I choć ponownie mamy dwa bezpłatne tytuły, tylko jeden z nich jest grą.

Epic Games Store z darmową dostawą gier. W co zagracie?

Tak jak pisaliśmy w zeszłym tygodniu, od 13 do 20 lutego w Epic Games Store czeka F1 Manager 2024 całkowicie za darmo. To gratka dla fanów szybkich samochodów, którzy mają możliwość sprawdzić na własnej skórze, jak wygląda praca menadżera zespołu kierowców. Gra wprowadza szereg nowości, które znacząco wpływają na rozgrywkę. Najważniejszą z nich jest możliwość stworzenia własnego zespołu F1. Zarządzanie zespołem zyskuje nowy wymiar dzięki wprowadzeniu systemu mentalności.

Gracze muszą teraz dbać o osobowości i potrzeby zarówno personelu, jak i kierowców, co dodaje głębi rozgrywce. Istotnym elementem jest także możliwość wspierania utalentowanych kierowców z F2 i F3, co pozwala budować długoterminową strategię rozwoju zespołu. Tory, w tym powracający Shanghai International Circuit, zostały odświeżone, oferując jeszcze bardziej realistyczne doświadczenie wyścigowe. Nowa kamera helikoptera pozwala obserwować wyścigi z zupełnie nowej perspektywy, dodając immersji do rozgrywki.

Wprowadzenie funkcji awarii mechanicznych dodaje element nieprzewidywalności do każdego wyścigu, stawiając przed graczami nowe wyzwania strategiczne. To wszystko sprawia, że F1 Manager 2024 oferuje jeszcze bardziej realistyczne i angażujące doświadczenie zarządzania zespołem Formuły 1.

Jest też niespodzianka dla fanów Apex Legends

Epic Games Store przygotowało też coś dla fanów Apex Legends. To darmowy zestaw odblokowujący dodatkową legendę – Lobę wraz z jej epicką skórką "Silny Prąd". To teleportująca się złodziejka posiadająca kilka asów w rękawie, w tym swoje własne umiejętności: najlepszy przyjaciel włamywacza (teleportacja), oko do błyskotek (podświetlanie łupów przez ściany), czy czarnorynkowy butik (przenośne urządzenie, które pozwala na teleportowanie pobliskich łupów prosto do ekwipunku). By móc odebrać ten dodatek musicie posiadać przypisaną do swojego konta Epic grę Apex Legends.