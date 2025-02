Niespodzianka dla fanów Formuły 1. Można odebrać ją za darmo

Na Steam musielibyście zapłacić za tę grę 161 zł. Epic Games w swoim cotygodniowym cyklu rozdawania udostępnia ją jednak za darmo. Już w przyszłym tygodniu będziecie mogli skorzystać z odebrania wciąż jeszcze świeżego F1 Manager 2024.

F1 Manager 2024 za darmo w Epic Games – kiedy można odebrać

Pod koniec stycznia Piotr pisał o długo wyczekiwanym rozwoju mobilnej platformy Epic Games, która po roku obecności na rynku w końcu zaczęła rozdawać gry za darmo, podążając drogą swojego większego brata z PC. Posiadacze Epic Games na swoich komputerach mogą co tydzień odbierać darmowy tytuł i tym razem padło na produkcję, przeznaczoną dla fanów Formuły 1.

Od 13 lutego będziecie mogli za darmo dodać F1 Manager 2024 do swoich bibliotek. Oferta dobiegnie końca 20 lutego. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun gry, która debiutowała na rynku w lipcu ubiegłego roku.

Najciekawsze aspekty ubiegłorocznej edycji, to między innymi tryb tworzenia własnego zespołu, system mentalności i wprowadzone po raz pierwszy do serii awarie mechaniczne, dodające grze realizmu. A jeśli chcecie poczytać o innej grze z uniwersum kultowych wyścigów, to odsyłam do naszej recenzji F1 24.

