Ten serial zainteresuje każdego. To coś więcej niż dobra historia

Już niedługo czeka nas daleka podróż. Wygląda na to, że ten serial to będzie nie tylko angażująca historia, ale piękne widoki i dużo emocji.

Apple TV+ zaprezentowało pierwszy teaser długo oczekiwanego dramatu historycznego "Wódz wojownik" ("Chief of War"). To produkcja, w której Jason Momoa nie tylko wciela się w główną rolę, ale również dzierży stery jako współscenarzysta i producent wykonawczy. To dziewięcioodcinkowa opowieść, osadzona w malowniczych, ale i burzliwych realiach Hawajów końca XVIII wieku, gdzie śledzimy losy wojownika Ka’iany. Jego misja to zadanie niemal herkulesowe – zjednoczenie wysp archipelagu w obliczu nadciągającej fali zachodniej kolonizacji.

Wódz wojownik - nowy serial Apple TV+ z Jasonem Momoa

Tym, co wyróżnia "Wodza wojownika" na tle innych produkcji historycznych, jest głębokie zakorzenienie w perspektywie rdzennych mieszkańców Hawajów. To nie przypadek – zarówno Jason Momoa, jak i jego współtwórca, Thomas Pa’a Sibbett, mają hawajskie korzenie, co czyni ten projekt dziełem niezwykle osobistym, wręcz misyjnym. Ich celem było oddanie głosu tym, których historia przez lata była marginalizowana lub opowiadana z zewnętrznego, często zniekształconego punktu widzenia.

Ta dbałość o autentyczność manifestuje się również w obsadzie, która w przeważającej mierze składa się z aktorów i aktorek polinezyjskiego pochodzenia. Obok Momoy na ekranie zobaczymy takie talenty jak Luciane Buchanan, Temuera Morrison, charyzmatyczną Te Ao o Hinepehinga, Cliffa Curtisa czy debiutującego Kainę Makuę.

Wódz wojownik - zwiastun i data premiery

Wizualna strona "Wodza wojownika", sądząc po pierwszych zapowiedziach, będzie zapierać dech w piersiach, ukazując zarówno idylliczne piękno hawajskiej przyrody, jak i brutalność walk o przyszłość archipelagu. Równie istotnym elementem, który ma budować atmosferę i emocjonalne napięcie, jest ścieżka dźwiękowa. Za jej stworzenie odpowiada nie kto inny, jak Hans Zimmer - laureat Oscara, którego kompozycje niejednokrotnie definiowały całe filmowe światy. Wspólnie z Jamesem Everinghamem oraz zespołem Bleeding Fingers Music (współzałożonym przez Zimmera), przygotował on oryginalną muzykę do wszystkich dziewięciu odcinków. Możemy spodziewać się zatem dźwiękowego pejzażu, który nie tylko podkreśli dramatyzm wydarzeń, ale także odda ducha hawajskiej kultury.

Za serialem stoi imponujący zespół twórców. Oprócz Jasona Momoy, który nie tylko gra, ale i reżyseruje finałowy odcinek, oraz Thomasa Pa’a Sibbetta, kluczową rolę showrunnera i producenta wykonawczego pełni Doug Jung. Wspierają ich takie nazwiska jak Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook i Brian Mendoza. Reżyserią pierwszych dwóch odcinków zajął się Justin Chon. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się również Anders Engstrom, Jim Rowe, Molly Allen, Francis Lawrence i Tim Van Patten.

Premiera serialu "Wódz wojownik" zaplanowana jest na piątek, 1 sierpnia 2025 roku, kiedy to udostępnione zostaną dwa pierwsze epizody. Kolejne odsłony tej sagi będą pojawiać się co tydzień, aż do wielkiego finału 19 września. Jason Momoa ma już na swoim koncie współpracę z Apple TV+ przy "See", którego wszystkie trzy sezony są dostępne na platformie.