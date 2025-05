Mówiono o nim film roku. Zaraz do obejrzenia na VOD

Nowe seriale na HBO Max - maj 2025

Na początek drugiej połowy maja zadebiutuje "Duster" – nowa, wyczekiwana produkcja, za którą odpowiada ceniony J.J. Abrams, twórca znany z takich hitów jak "Zagubieni" czy "Star Trek". Wraz z showrunnerką LaToyą Morgan, Abrams zabiera nas w podróż do 1972 roku, gdzie pierwsza czarnoskóra agentka FBI rozpoczyna współpracę z charyzmatycznym kierowcą, by rozbić potężny syndykat przestępczy. To obiecująca propozycja dla miłośników dynamicznych thrillerów z elementami akcji i intrygi.

Nie możemy też zapomnieć o powrocie na ekrany kultowego serialu "I tak po prostu...". Fani Carrie, Mirandy i Charlotte z pewnością odliczają dni do 30 maja, kiedy to pojawi się pierwszy odcinek trzeciego sezonu. Bohaterki, choć dwie dekady starsze od czasów "Seksu w wielkim mieście", nadal mierzą się z wyzwaniami współczesnego życia, miłości i przyjaźni, zapewniając widzom mieszankę humoru, wzruszeń i refleksji nad zmieniającym się światem.

Dla entuzjastów animacji Adult Swim, 26 maja pojawi się nowy odcinek ósmego sezonu "Ricka i Morty'ego". Ten wielokrotnie nagradzany serial komediowy, pełen absurdalnego humoru i międzywymiarowych podróży, niezmiennie bawi i zaskakuje, utrzymując swoją pozycję jednego z najbardziej oryginalnych tytułów w swojej kategorii. Warto również wspomnieć o kontynuacji serialu "Książę", który po intrygującej pierwszej części, w której po podejrzanej śmierci króla Thuna jego syn obejmuje tron i przypadkowo rozpoczyna wojnę z Węgrami, będzie kontynuowany w drugiej i trzeciej części, zapewniając widzom dalsze losy monarszego dworu.

Nowe filmy na HBO Max w maju 2025

Wśród filmów znajdziemy takie tytuły jak "Schowek 234", w którym kobieta prowadząca magazyn musi walczyć o życie, gdy pojawia się grupa przestępców. Fani kina sci-fi z pewnością z niecierpliwością wyczekują premiery "Mickey 17", gdzie główny bohater znajduje się w sytuacji, w której jego pracodawca wymaga od niego najwyższego poświęcenia. Na szczególną uwagę zasługuje również "Jojo Rabbit" – satyryczna komedia Taiki Waititiego, osadzona w realiach II wojny światowej, która w unikalny sposób łączy humor z głęboką refleksją nad faszyzmem. To film, który pomimo trudnego tematu, potrafi rozbawić i zmusić do myślenia. Miłośnicy superbohaterów będą mieli okazję zobaczyć "Kravena Łowcę", film opowiadający o genezie jednego z najbardziej ikonicznych złoczyńców Marvela. Film średnio poradził sobie w kinach, ale na domowej kanapie może wypełnić luźne popołudnie.

Nadchodzą też nowe dokumenty. "Krwawe trofeum", polski film dokumentalny Max Original, to wnikliwe śledztwo dziennikarki Ewy Galicy w sprawie nielegalnego handlu rogami nosorożców, które prowadzi aż do Polski. To ważny głos w walce o przetrwanie zagrożonych gatunków i ujawnienie mrocznych sekretów wietnamskiej mafii. Kolejną intrygującą propozycją jest "Bitwa o Culiacán: Spadkobiercy kartelu", serial dokumentalny ukazujący kulisy próby aresztowania Ovidia Guzmána, syna słynnego "El Chapo". Dla tych, którzy cenią sobie biografie, gratką będzie "Pee-Wee we własnej osobie", gdzie Paul Reubens osobiście opowiada historię swojego życia i procesu tworzenia kultowego Pee-wee Hermana.

Premiery na HBO Max maj 2025