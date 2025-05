Popularna platforma VOD zwija się z Polski. Sprawdź, co musisz zrobić przed 29 czerwca!

Ten serwis nie przetrwał próby czasu na polskim rynku. Co dalej z kontami, subskrypcjami i serialami? Sprawdzamy, co się stanie z Twoimi danymi, gdzie trafi dotychczasowa oferta i co z Premier League!

Viaplay kończy działalność w Polsce

Jeszcze kilka lat temu Viaplay debiutowało na naszym rynku z rozmachem: mocne wejście w sport, ekskluzywne seriale ze Skandynawii, a potem... równie szybki odwrót. Teraz wszystko jest już jasne. 29 czerwca 2025 roku platforma oficjalnie kończy działalność w Polsce. Co to oznacza dla użytkowników? Czy trzeba coś anulować, gdzie znikną dane i co z osobami, które opłacały Viaplay przez innych operatorów? Sprawdzamy.

Koniec Viaplay w Polsce – co, kiedy i dla kogo?

Viaplay zniknie z polskiego rynku 29 czerwca 2025 roku. To data graniczna dla tych, którzy korzystają z platformy bezpośrednio. Jeśli jednak miałeś(-aś) wykupiony dostęp przez Play, UPC, Vectrę albo Canal+ Polska, dostaniesz jeden dzień dodatkowy dzień użytkowania serwisu – zamknięcie odbędzie się wówczas 30 czerwca.

Po tej dacie aplikacja Viaplay oraz strona internetowa przestaną działać na terenie Polski. Nie będzie już możliwości oglądania ani filmów, ani transmisji sportowych. Firma znika z naszego kraju, ale… nie do końca.

Dlaczego Viaplay odchodzi i co się z nim stanie?

Powód jest prosty, chociaż rozciągnięty w czasie – problemy finansowe. Skandynawska firma ogłosiła wycofanie z wielu rynków (w tym Polski) już prawie dwa lata temu. Strategia: zostają tylko kraje nordyckie i Holandia.

W międzyczasie platforma stopniowo oddawała swoje sportowe "karty" konkurencji. KSW powędrowało do Canal+ Polska, Liga Europy i Liga Konferencji do Polsatu. Od nowego sezonu Premier League – dla wielu znak rozpoznawczy Viaplay – również w całości przejdzie do Canal+. Bundesliga trafiła do Eleven Sports. W skrócie: sportowy Viaplay praktycznie przestał istnieć.

Viaplay Filmy i Seriale – co się stanie z ofertą?

Zniknięcie z rynku nie oznacza, że Viaplay przestaje istnieć jako marka. Od 30 czerwca oferta filmowa i serialowa, czyli „Viaplay Filmy i Seriale”, będzie dostępna… na Megogo. Jeśli miałeś(-aś) wykupiony ten pakiet bezpośrednio, nie musisz robić praktycznie nic — wystarczy aktywować konto na Megogo i można oglądać dalej.

Użytkownicy pakietów Viaplay Medium i Viaplay Total również będą mogli aktywować nową wersję usługi (z wybranymi treściami sportowymi) na Megogo. To coś w rodzaju łagodnego przejścia — bez potrzeby odkręcania płatności czy ręcznego przenoszenia danych.

Nie chcesz Megogo? Trzeba działać przed 29 czerwca

Jeśli nie jesteś zainteresowany kontynuacją subskrypcji na nowej platformie, możesz wszystko zakończyć. Do 15 czerwca anulujesz subskrypcję przez zakładkę „Moje konto”. Później – już tylko przez kontakt z obsługą klienta. Jeśli przegapisz ten termin, Twoje konto i tak przestanie działać, ale może Cię jeszcze objąć opłata – wszystko zależy od okresu rozliczeniowego.

Jeśli płacisz przez App Store, to Twoja subskrypcja nie odnowi się po 29 maja. Nie zapłacisz już za kolejny miesiąc, a wszystko zostanie wyłączone automatycznie.

Co z danymi użytkowników i kontami?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań. Odpowiedź brzmi: nic nie musisz robić. Viaplay zapewnia, że wszystkie dane związane z kontem zostaną automatycznie usunięte z ich systemów najpóźniej do 30 września 2025 roku. Nie trzeba w tej sprawie podejmować żadnych działań. To samo dotyczy osób korzystających z platformy przez pośredników (Canal+, Play, Vectra itd.). Również tutaj dane zostaną wyczyszczone bez Twojej ingerencji. W sprawach związanych z rozliczeniami trzeba się już jednak kontaktować bezpośrednio z operatorem, przez którego wykupiłeś(-aś) usługę.

Viaplay i Canal+ – co z Premier League?

Na koniec coś dla fanów piłki nożnej. Viaplay miało przez pewien czas prawa do Premier League, ale od nowego sezonu całość trafia do Canal+. To naturalna kontynuacja wcześniejszej współpracy – skandynawska platforma udzieliła Canal+ sublicencji już wcześniej. Teraz francuzi przejmują pełną kontrolę nad transmisjami ligi angielskiej. Jeśli więc kibicujesz drużynie z Premier League, a korzystałeś z Viaplay – wiesz już, gdzie się przenieść.

Co powinieneś/powinnaś zrobić?

Viaplay znika z Polski 29 czerwca 2025 (30 czerwca dla osób wykupujących subskrypcję przez operatorów).

(30 czerwca dla osób wykupujących subskrypcję przez operatorów). Filmy i seriale Viaplay będą dostępne na Megogo — wystarczy aktywować konto.

Jeśli nie chcesz kontynuować subskrypcji, anuluj ją przed 29 czerwca .

. Dane konta zostaną usunięte automatycznie do 30 września 2025 — nic nie musisz robić.

— nic nie musisz robić. Subskrypcje przez Apple nie będą odnawiane po 29 maja.

Sportowa oferta Viaplay już się rozeszła – Premier League przechodzi do Canal+, Bundesliga jest w Eleven Sports, a KSW i Liga Europy w Polsacie.

